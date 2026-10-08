दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 की शुरुआत

दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 की शुरुआत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:27 am Oct 08, 202611:27 am

क्या है खबर?

दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के 10वें संस्करण की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह यशोभूमि पहुंचकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस मौके पर मौजूद रहे। उद्घाटन सत्र में सिंधिया ने देश में तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल और सस्ती होती इंटरनेट सेवा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि तकनीक का फायदा सिर्फ बड़े शहरों तक न रहे, बल्कि गांव-गांव और हर व्यक्ति तक पहुंचे।