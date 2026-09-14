IIT कानपुर ने शुरू किया नया पायथन सर्टिफिकेट प्रोग्राम

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर इस साल 14 दिसंबर से 15 जनवरी, 2027 तक 5 सप्ताह का एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू कर रहा है।

यह प्रोग्राम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML) और डीप लर्निंग (DL) के लिए पायथन सिखाएगा। यह कोर्स छात्रों और नौकरीपेशा लोगों दोनों के लिए है।

इसमें अनुभवी शिक्षकों और उद्योग विशेषज्ञों द्वारा लाइव क्लासेज ली जाएंगी। अगर, आप कहीं से भी अपना AI कौशल बढ़ाना चाहते है तो यह प्रोग्राम आपके लिए शानदार मौका है।