IIT-बॉम्बे की भारतजेन बनाएगी 1 लाख करोड़ पैरामीटर वाला AI मॉडल

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। IndiaAI मिशन द्वारा वित्त पोषित भारतजेन 1 लाख करोड़ पैरामीटर वाला एक बड़ा भाषा मॉडल तैयार कर रही है। यह मॉडल सीधे आम लोगों के लिए नहीं बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों में छोटे और असरदार मॉडल बनाने का आधार बनेगा। IIT-बॉम्बे की कंपनी का लक्ष्य है कि यह मॉडल भारतीय भाषाओं और जरूरतों के हिसाब से काम करे, ताकि देश की AI क्षमता मजबूत हो सके।

#1 भारतीय डाटा पर खास ध्यान भारतजेन एक संप्रभु डाटासेट बनाने पर जोर दे रही है, ताकि मॉडल भारतीय संदर्भ को सही ढंग से समझ सके। इसके लिए भारतीय भाषाओं की किताबें, समाचार और अन्य कंटेंट को इकट्ठा किया जा रहा है। प्रकाशकों से लाइसेंस लेकर पुराने रिकॉर्ड को डिजिटल रूप दिया जा रहा है और क्षेत्रीय ग्रंथों के लिए मुफ्त OCR सेवाएं दी जा रही हैं। क्राउडसोर्सिंग के जरिए भाषाई और सांस्कृतिक बारीकियों को जोड़ा जा रहा है, ताकि विदेशी डाटा पर निर्भरता कम हो।

#2 हार्डवेयर और वित्तपोषण इतना बड़ा मॉडल बनाने के लिए हजारों GPU की जरूरत है। भारतजेन ने बताया कि GPU की आपूर्ति एक चुनौती है और इसके लिए उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। सरकार से मिले 900 करोड़ रुपये का इस्तेमाल GPU खरीदने में मदद के लिए किया जाएगा। IndiaAI मिशन के तहत देश में लगभग 40,000 GPU उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे भारत में सॉवरेन बड़े भाषा मॉडल को तैयार करने की योजना को गति मिलेगी।