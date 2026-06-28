CVPR 2026 में IISc बेंगलुरु के AI पर शोध ने बनाई खास पहचान

डाटासेट डिस्टिलेशन से ट्रेनिंग से होगी ऊर्जा की बचत

यह शोध 'डाटासेट डिस्टिलेशन' नामक एक ऐसी तकनीक पर आधारित है, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बहुत कम उदाहरणों से सीख सकता है और उसकी सटीकता भी कम नहीं होती।

प्रोफेसर आर वेंकटेश बाबू ने बताया कि इस तरीके से AI का प्रशिक्षण सस्ता होने के साथ-साथ पर्यावरण के लिए भी ज्यादा अच्छा हो सकता है। इससे बिजली की खपत और GPU के इस्तेमाल में काफी कमी आती है।

टीम का मानना है कि यह तरीका जल्द ही इमेज रिकॉग्निशन ही नहीं, बल्कि ऑडियो प्रोसेसिंग जैसे कई दूसरे क्षेत्रों में भी क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हुए हम और भी ज्यादा स्मार्ट AI तैयार कर पाएंगे।