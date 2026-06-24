IIIT दिल्ली के छात्रों ने ICPC 2026 के फाइनल में चौथी बार बनाई जगह

कोडिंग का ओलंपिक है ICPC

इस टीम में 3 बीटेक के छात्र- अभिषेक (CSE), जतिन अग्रवाल (CSAI) और पीयूष केसण (CSAI) शामिल हैं। ये सभी 2027 बैच के विद्यार्थी हैं।

यह चौथा मौका है, जब IIIT-दिल्ली ICPC में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। इस प्रतियोगिता को अक्सर कोडिंग का 'ओलंपिक' कहा जाता है।

यह एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय मंच है, जहां दुनियाभर के युवा प्रोग्रामर दबाव में अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। तकनीक और समस्या सुलझाने के शौकीनों के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।