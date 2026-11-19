2030 तक चीन के AI डाटा सेंटर्स की आधी ऊर्जा कोयले से आने की संभावना है, वहीं अमेरिकी डाटा सेंटर्स को करीब 60 फीसदी बिजली प्राकृतिक गैस से मिलेगी।

अमेरिका गैस से चलने वाले पावर प्लांट को बढ़ाने की भी बड़ी योजनाएँ बना रहा है।

दूसरी ओर, यूरोपीय संघ (EU) ग्रीन एनर्जी पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। IEA का अनुमान है कि EU के डाटा सेंटर्स को 70 फीसदी बिजली नवीकरणीय ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी) से मिलेगी।