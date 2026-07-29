ICICI बैंक ने LPG KYC धोखाधड़ी को लेकर दी चेतावनी

ये धोखेबाज खुद को गैस एजेंसी, तेल कंपनी या सरकारी अधिकारी बताकर लोगों को गुमराह करते हैं। अगर, आपको ऐसा कोई मैसेज मिलता है तो कभी भी किसी लिंक पर क्लिक न करें और न ही कोई अनजान ऐप डाउनलोड करें।

हमेशा सही जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या ग्राहक सेवा नंबर पर संपर्क करें। किसी भी कीमत पर अपना OTP, पिन या बैंक से जुड़ी कोई भी जानकारी किसी के साथ साझा न करें।

अगर, आपको जरा भी शक होता है या आपको लगता है कि आप ठगी का शिकार हुए हैं तो cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें, 1930 पर कॉल करें या मदद के लिए ICICI की हेल्पलाइन 1800 2662 पर संपर्क करें।