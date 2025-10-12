प्रभावित

शोधकर्ताओं ने पाया कि किसी मॉडल के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए सिर्फ 250 पॉइजन फाइल्स की जरूरत होती है। जब ये फाइल्स प्रशिक्षण डाटा में आ जाती हैं तो वे 'बैकडोर' बना सकती हैं, जो अनियमित या भ्रामक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती हैं। खास बात यह है कि छोटे सिस्टम से लेकर विशाल 13 अरब पैरामीटर वाले सभी मॉडल्स इससे प्रभावित हो सकते हैं। यह धारणा कि बड़े मॉडल स्वाभाविक रूप से हैकिंग के प्रति अधिक लचीले होते हैं।