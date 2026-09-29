IBM और योटा ने पेश किया AI प्लेटफॉर्म, भारत में ही रहेगा डाटा

यह व्यवस्था कंपनियों के लिए AI के छोटे प्रयोगों से बड़े पैमाने पर इसके इस्तेमाल तक का सफर आसान बनाती है। यह चाहे सुरक्षा, मानव संसाधन (HR) या कागजी काम के क्षेत्र में हो।

IBM इंडिया और साउथ एशिया के प्रबंध निदेशक संदीप पटेल ने कहा कि संगठन जब AI को शुरुआती प्रोजेक्ट से बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तब डिजिटल संप्रभुता और ओपन-सोर्स मॉडल उनकी एक अहम जरूरत बन जाते हैं।

योटा के सह संस्थापक, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सुनील गुप्ता ने बताया कि यह सेवा योटा के पनवेल और ग्रेटर नोएडा स्थित क्लाउड क्षेत्रों के माध्यम से उपलब्ध है। इससे डाटा, AI इंफ्रेंस और गवर्नेंस कंट्रोल स्थानीय बने रहते हैं और उद्यमों के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित रहते हैं।