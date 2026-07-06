फीफा वर्ल्ड कप में हुंडई के एटलस रोबोट ने दिखाए फुटबॉल से करतब

ऊबड़-खाबड़ मैदान पर किया एटलस का परीक्षण

असल में एटलस का ये शो हुंडई के 'स्कूल ऑफ फुटबॉल' अभियान का हिस्सा था। इसका मकसद ये दिखाना था कि ये 'घोस्ट रबोना' जैसे मुश्किल करतब भी सीख सकता है।

इंजीनियर्स ने जानबूझकर मैदान को ऊबड़-खाबड़ बनाया, ताकि परखा जा सके कि एटलस असल जिंदगी के मुश्किल हालातों में कैसा प्रदर्शन करता है।

ऐसा करना उन रोबोट्स के लिए बेहद अहम है, जो भविष्य में फैक्ट्रियों या दूसरी चुनौतीपूर्ण जगहों पर काम कर सकते हैं।