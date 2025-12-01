शाओमी फैक्ट्रियों में 5 साल के अंदर इंसानों जैसे रोबोट करने लगेंगे काम
क्या है खबर?
चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी शाओमी जल्द ही अपनी फैक्ट्रियों में बड़े बदलाव करने जा रही है। कंपनी के CEO लेई जून का कहना है कि AI की तेज प्रगति पारंपरिक उद्योगों को नए दौर में ले जा रही है। उनके मुताबिक आने वाले सालों में फैक्ट्रियों को फिर से ऐसे तरीके से बनाया जाएगा, जहां कई काम इंसानों जैसी मशीनें संभालेंगी। यह बदलाव लोगों की उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी, यानी अगले 5 साल के अंदर दिख सकता है।
सटीक
AI से फैक्ट्रियों का काम हो रहा है तेज और सटीक
लेई जून ने बताया कि इस बदलाव की शुरुआत कंपनी के इलेक्ट्रिक वाहन प्लांट से हो चुकी है। पहले गाड़ियों के बड़े धातु ढांचे की जांच कर्मचारी करते थे, जिसमें समय ज्यादा लगता था और गलतियों की संभावना भी रहती थी। अब शाओमी ने X-रे आधारित AI सिस्टम लगाया है जो वही जांच कुछ ही सेकंड में कर देता है। उन्होंने कहा कि यह सिस्टम मैनुअल जांच से करीब 10 गुना तेज और बेहद सटीक है।
समय
5 साल में फैक्ट्रियों में आएंगे ह्यूमनॉइड रोबोट
लेई जून ने कहा कि शाओमी अगले 5 साल में अपनी फैक्ट्रियों में ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात करेगी। उनके अनुसार, यह सिर्फ पहला कदम है, क्योंकि आगे चलकर ऐसे रोबोट घरों में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि घरेलू रोबोट को ज्यादा जटिल माहौल में काम करना होगा और फैक्ट्री रोबोट की तुलना में अधिक प्रदर्शन देना पड़ेगा। यह बदलाव दिखाता है कि आने वाले 5 साल उद्योग और घर दोनों में मशीनों की भूमिका बढ़ाएंगे।
जरूरत
चीन को स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग अपनाने की जरूरत
लेई जून ने कहा कि चीन की इंडस्ट्री को अब सस्ती लेबर पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ना चाहिए। उनके अनुसार, अगर चीन वैश्विक स्तर पर अपनी बढ़त बनाए रखना चाहता है तो उसे उन्नत उत्पादन तकनीक अपनानी ही होगी। शाओमी भी 2022 से इस दिशा में काम कर रही है और साइबरवन नाम का अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट पेश कर चुकी है। कंपनी AI, रोबोटिक्स और इलेक्ट्रिक वाहनों में लगातार निवेश कर रही है।