एलन मस्क की बड़ी भविष्यवाणी; कहा- काम वैकल्पिक बन जाएगा, सब AI संभालेगा

टेस्ला और स्पेस-X के प्रमुख एलन मस्क ने कहा है कि आने वाले समय में इंसान के लिए काम करना जरूरी नहीं रहेगा, बल्कि यह एक तरह का शौक बन जाएगा। निखिल कामत के पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोटिक्स की तेज तरक्की से लगभग 10 से 20 साल के भीतर ऐसा समय आ सकता है मशीनें जब ज्यादातर काम संभाल लेंगी और लोग अपनी मर्जी से ही काम करेंगे।

जवाब कामत के सवाल पर मस्क ने क्या कहा? कामत ने जब मस्क से पूछा कि यह बदलाव कैसे आएगा, तो मस्क ने साफ कहा कि AI और रोबोटिक्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि वे इंसानों के लिए काम को वैकल्पिक बना देंगे। उन्होंने कहा कि भविष्य में इंसान चाहे तो सिर्फ अपनी पसंद का काम करेगा, जैसे कोई अपने घर में सब्जियां उगाता है या खरीदने जाता है। यानी रोजमर्रा के कई काम मशीनें अपने आप कर देंगी।

AI AI और रोबोटिक्स इंसानों की जरूरतों से आगे निकल जाएंगे मस्क ने यह भी कहा कि एक समय ऐसा आएगा जब AI के पास इंसानों को खुश करने के लिए नए काम ही नहीं बचेंगे, क्योंकि सारी जरूरतें पहले ही पूरी हो चुकी होंगी। उनके मुताबिक, उस दौर में AI अपने लिए काम करने लगेगा और इंसानी कल्पनाओं से कहीं आगे निकल जाएगा। यह भविष्य काफी अलग होगा, जहां ज्यादातर काम मशीनें ही संभालेंगी और इंसानों की भूमिका धीरे-धीरे कम होती जाएगी।

