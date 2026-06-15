HSBC की बैंकिंग ऐप अचानक हुई ठप, ग्राहकों को हुई परेशानी

हेंग सेंग बैंक भी हुआ प्रभावित

HSBC के स्वामित्व वाले हेंग सेंग बैंक पर भी इस खराबी का असर पड़ा। दोनों बैंकों ने बताया कि वे इस समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने में जुटे हैं। HSBC ने ग्राहकों को आश्वासन दिया कि यह समस्या सिर्फ अस्थायी है और जल्द ही सेवा बहाल कर दी जाएगी।

ऐप में बार-बार आ रही इन दिक्कतों ने ग्राहकों के मन में इनकी विश्वसनीयता को लेकर चिंता पैदा कर दी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मौजूदा दौर में बड़ी संख्या में लोग अपने रोजमर्रा के बैंकिंग कामकाज के लिए इन्हीं मोबाइल ऐप्स पर निर्भर हैं।