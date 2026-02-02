नासा आर्टेमिस II मिशन में चारों अंतरिक्ष यात्रियों को रेडिएशन से कैसे सुरक्षित रखेगी?

खतरे रेडिएशन से जुड़े बड़े खतरे अंतरिक्ष में कॉस्मिक किरणें और अचानक आने वाले सोलर फ्लेयर मौजूद होते हैं, जो इंसानी कोशिकाओं और DNA को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। आर्टेमिस II क्रू को पृथ्वी पर मिलने वाले रेडिएशन से लगभग 50 से 100 गुना ज्यादा रेडिएशन झेलना पड़ सकता है। यह जोखिम छोटा नहीं है, लेकिन मिशन की सफलता के लिए इसे ध्यान में रखकर योजना बनाई गई है।

वैन एलन बेल्ट वैन एलन बेल्ट से गुजरना चांद तक पहुंचने के लिए क्रू को वैन एलन बेल्ट से गुजरना होगा, जो पृथ्वी के चारों ओर मौजूद रेडिएशन के दो बड़े क्षेत्र हैं। अपोलो मिशन में इनसे तेजी से निकला गया था, लेकिन आर्टेमिस II मिशन में सिस्टम की जांच के लिए क्रू को हाई-अर्थ ऑर्बिट में ज्यादा समय बिताना होगा। इसका मतलब है कि अंतरिक्ष यात्रियों को इन बेल्ट्स को कई बार पार करना पड़ेगा, जिससे रेडिएशन एक्सपोजर बढ़ेगा।

