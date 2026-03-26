ऐपल जेमिनी AI के जरिए सिरी को कैसे बनाएगी स्मार्ट?

टेक कंपनी ऐपल ने अपने वॉइस असिस्टेंट सिरी को बेहतर बनाने के लिए गूगल के जेमिनी मॉडल का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। द इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट के अनुसार, इस साझेदारी के तहत ऐपल को अपने डाटा सेंटर में जेमिनी का पूरा एक्सेस मिलेगा। इससे कंपनी अपने डिवाइस के लिए छोटे और खास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल बना सकेगी, जो सीधे आईफोन और दूसरे उपकरणों पर काम करेंगे और यूजर्स को बेहतर अनुभव देंगे।

तैयारी छोटे AI मॉडल बनाने की तैयारी रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐपल जेमिनी मॉडल को छोटे रूप में बदल सकता है, जिसे डिस्टिलेशन कहा जाता है। इस तकनीक से बड़ा मॉडल अपनी जानकारी छोटे मॉडल को सिखाता है। इससे ऐपल ऐसे हल्के मॉडल बना पाएगा, जो कम कंप्यूटिंग पावर में काम करेंगे। ये मॉडल सीधे डिवाइस पर चलेंगे, जिससे गति बढ़ेगी और डाटा सुरक्षा भी बेहतर होगी, क्योंकि ज्यादा जानकारी स्थानीय उपकरण पर ही प्रोसेस होगी।

उपयोगी नया सिरी होगा ज्यादा स्मार्ट और उपयोगी ऐपल इस साल जून में होने वाले WWDC 2026 इवेंट में सिरी का नया वर्जन लॉन्च कर सकता है। यह नया सिरी यूजर्स की पिछली बातचीत को याद रखेगा और उसी हिसाब से जवाब देगा। इसके साथ ही, यह पहले से सुझाव भी दे सकेगा, जैसे ट्रैफिक से बचने के लिए समय पर निकलने की सलाह। इससे सिरी सिर्फ सवालों का जवाब देने वाला टूल नहीं रहेगा, बल्कि एक समझदार सहायक की तरह काम करेगा।

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