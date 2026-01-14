व्हाट्सऐप में मेंबर टैग्स फीचर का उपयोग कैसे करें? 

व्हाट्सऐप ने ग्रुप चैट को ज्यादा आसान, साफ और व्यवस्थित बनाने के लिए मेंबर टैग्स नाम का नया फीचर पेश है। इस फीचर के जरिए ग्रुप में हर सदस्य अपने नाम के नीचे एक छोटा सा लेबल जोड़ सकता है, जिससे उसका रोल या पहचान साफ दिखे। इससे बड़े और ज्यादा एक्टिव ग्रुप में यह तुरंत समझना आसान होगा कि कौन क्या जिम्मेदारी निभा रहा है और बातचीत में होने वाला कन्फ्यूजन काफी हद तक कम हो जाएगा।

काम मेंबर टैग्स क्या हैं और कैसे काम करते हैं? मेंबर टैग्स असल में कस्टम टेक्स्ट लेबल होते हैं, जो किसी खास व्हाट्सऐप ग्रुप में आपके नाम के नीचे दिखाई देते हैं। ये टैग ग्रुप में आपकी भूमिका, रिश्ते या पहचान को साफ तौर पर बताते हैं। जैसे स्कूल ग्रुप में "पेरेंट वॉलंटियर", ऑफिस ग्रुप में "एडिटर", सोसायटी ग्रुप में "सेक्रेटरी" या स्पोर्ट्स ग्रुप में "टीम कैप्टन"। हर ग्रुप के लिए अलग टैग सेट किया जा सकता है और ये सिर्फ उसी ग्रुप में दिखते हैं।

तरीका मेंबर टैग्स जोड़ने का आसान तरीका मेंबर टैग्स जोड़ने के लिए सबसे पहले यह पक्का करें कि आपके फोन में व्हाट्सऐप का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो। इसके बाद उस ग्रुप चैट को खोलें, जिसमें आप टैग जोड़ना चाहते हैं। ग्रुप के नाम पर टैप करके ग्रुप इन्फो सेक्शन में जाएं। वहां अपनी प्रोफाइल के नीचे "ऐड मेंबर टैग" का ऑप्शन मिलेगा। इसमें अपनी भूमिका बताने वाला टैग लिखें, जो अधिकतम 30 कैरेक्टर का हो सकता है, फिर उसे सेव करें।

