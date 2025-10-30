परप्लेक्सिटी AI के ईमेल असिस्टेंट का उपयोग कैसे करें?
क्या है खबर?
परप्लेक्सिटी AI ने एक नया ईमेल असिस्टेंट लॉन्च किया है, जो यूजर्स को ईमेल लिखने, व्यवस्थित करने और बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में मदद करता है। यह असिस्टेंट जीमेल और आउटलुक दोनों पर काम करता है और फिलहाल सभी परप्लेक्सिटी मैक्स ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। कंपनी का कहना है कि यह ईमेल असिस्टेंट यूजर्स की संचार शैली को समझकर उसी लहजे में ईमेल तैयार करता है और उनके शेड्यूल के अनुसार मीटिंग का समय भी सुझाता है।
काम
असिस्टेंट का काम करने का तरीका
यह असिस्टेंट सामान्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक से अलग तरीके से काम करता है। यह यूजर्स के ईमेल पैटर्न और कैलेंडर की आदतों से सीखकर सुझाव देता है। यह जरूरी ईमेल्स को प्राथमिकता देता है, जवाब तैयार करता है और मीटिंग का समय तय करने में मदद करता है। परप्लेक्सिटी ने बताया कि यह असिस्टेंट यूजर्स के डाटा पर प्रशिक्षण नहीं देता और GDPR तथा SOC 2 सुरक्षा मानकों का पालन करता है, ताकि जानकारी सुरक्षित रहे।
तरीका
सेटअप और उपयोग की प्रक्रिया
परप्लेक्सिटी मैक्स ग्राहक अपने किसी ईमेल अकाउंट से assistant@perplexity.com पर मेल भेजकर इस AI असिस्टेंट को सक्रिय कर सकते हैं। लिंक होने के बाद यह इनबॉक्स को व्यवस्थित करता है और थ्रेड्स को संभालता है। यूजर्स इसे मौजूदा ईमेल थ्रेड्स में CC करके बातचीत में शामिल कर सकते हैं। असिस्टेंट जीमेल और आउटलुक दोनों सेवाओं पर उपलब्ध है और इसकी कीमत 200 डॉलर यानी लगभग 18,000 रुपये रखी गई है।