परप्लेक्सिटी AI ने एक नया ईमेल असिस्टेंट लॉन्च किया है

परप्लेक्सिटी AI के ईमेल असिस्टेंट का उपयोग कैसे करें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:04 pm Oct 30, 202510:04 pm

क्या है खबर?

परप्लेक्सिटी AI ने एक नया ईमेल असिस्टेंट लॉन्च किया है, जो यूजर्स को ईमेल लिखने, व्यवस्थित करने और बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में मदद करता है। यह असिस्टेंट जीमेल और आउटलुक दोनों पर काम करता है और फिलहाल सभी परप्लेक्सिटी मैक्स ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। कंपनी का कहना है कि यह ईमेल असिस्टेंट यूजर्स की संचार शैली को समझकर उसी लहजे में ईमेल तैयार करता है और उनके शेड्यूल के अनुसार मीटिंग का समय भी सुझाता है।