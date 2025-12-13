गूगल ट्रांसलेट अब हेडफोन पर सुनाएगा लाइव अनुवाद, जानिए किन लोगों को होगा फायदा 

दिग्गज टेक का कहना है कि नए रीयल-टाइम हेडफोन अनुवाद अनुभव में प्रत्येक वक्ता के स्वर, उच्चारण और लय को बरकरार रखा जाता है, जिससे बातचीत को समझना और यह जानना आसान हो जाता है। नई सुविधा किसी भी हेडफोन को रीयल-टाइम अनुवाद उपकरण में बदल देती है। यह एंड्रॉयड और iOS के ट्रांसलेट ऐप, वेबसाइट और गूगल सर्च में अंग्रेजी समेत लगभग 20 भाषाओं के बीच अनुवाद करने के लिए सबसे पहले अमेरिका और भारत में उपलब्ध होगी।

फायदा

क्या होगा इस फीचर का फायदा?

इसका उपयोग किसी अन्य भाषा में बातचीत करने, विदेश में भाषण या व्याख्यान सुनने या किसी अन्य भाषा में टीवी शो/फिल्म देखने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए आपको गूगल ट्रांसलेट ऐप में हेडफोन पेयर करना होगा और फिर नीचे 'लाइव ट्रांसलेट' पर टैप करें। आप एक भाषा निर्दिष्ट कर सकते हैं या ऐप को 'डिटेक्ट' और फिर 'स्टार्ट' पर सेट कर सकते हैं। यह फुलस्क्रीन इंटरफेस ट्रांसक्रिप्शन भी प्रदान करता है। फिलहाल इसका बीटा वर्जन उपलब्ध है।