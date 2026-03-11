तनाव से निपटने के लिए AI का कैसे करें इस्तेमाल?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हमें कुछ अच्छे तरीके बताता है। इनकी मदद से हम रोज के तनाव, चिंता और मानसिक मुश्किलों से निपटने के लिए अपनी जरूरत के हिसाब से खास योजना बना सकते हैं। ये AI ऐप आपके मिजाज, रोज की आदतों और आपके जवाबों को समझते हैं। ये आपको आपकी जरूरत के हिसाब से कसरत, सवाल और सलाह देते हैं। इससे सेहत से जुड़ी मदद ज्यादा असरदार हो जाती है और उसे पाना भी आसान हो जाता है।

#1 दिमाग पर काम करने वाले ऐप उन ऐप से शुरुआत करें जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) पर आधारित हैं और भावनाओं को पहचानने में मदद करते हैं। वोबोट ऐप में CBT के ऐसे तरीके हैं, जिन पर रिसर्च हुई है। यह ऐप आपको चिंता कम करने के लिए कुछ खास कसरतें करवाता है। वायसा ऐप में भी CBT के टूल हैं, जिनकी जांच कई लोगों ने की है। यह ऐप आपकी जरूरत के हिसाब से आपको तनाव कम करने के लिए धीरे-धीरे रास्ता दिखाता है।

#2 मिजाज जानने वाले ऐप अगर आपको ऐप से और मदद चाहिए, तो यूपर को आजमा सकते हैं। यह AI की मदद से आपके बुरे विचारों को तुरंत बदल देता है। यह मूड को समझने और बातचीत के जरिए उन बातों को पहचानने में बेहतरीन है जो आपकी भावनाओं को छेड़ती हैं। फ्लोरिश का AI साथी सनी, अच्छी सोच पर आधारित है। इसमें रोज डायरी लिखने, आदतों पर नजर रखने, आवाज से बात करने और आपके मिजाज के हिसाब से काम बताने जैसी खूबियां हैं।

#3 साथी ऐप और डायरी लिखना रेप्लिका एक साथी की तरह है। यह आपकी बातों को सुनकर सीखता है और फिर आपकी जरूरत के हिसाब से सहायता करता है। लाइफ नोट ऐप AI की मदद से आपको डायरी लिखने के लिए प्रेरित करता है। इससे आप अपने पुराने अनुभवों के पैटर्न को पहचान पाते हैं। मेडिटोपिया का नया ऐप SOUl AI आपको ऐसे तरीके सिखाता है, जिनसे आप बहुत तनाव वाली स्थिति में तुरंत शांति पा सकते हैं।

