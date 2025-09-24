LOADING...
गूगल फोटोज का कंवर्सेशनल एडिटिंग फीचर अब और एंड्रॉयड यूजर्स के लिए उपलब्ध
गूगल फोटोज का कंवर्सेशनल एडिटिंग फीचर (तस्वीर: गूगल)

लेखन बिश्वजीत कुमार
Sep 24, 2025
10:55 am
क्या है खबर?

गूगल पिक्सल 10 स्मार्टफोन में मिलने वाले गूगल फोटोज के एडिटिंग फीचर को और यूजर्स के लिए रोल आउट कर रही है। कंवर्सेशनल एडिटिंग नामक यह फीचर अब अमेरिका में योग्य एंड्रॉयड यूजर्स के लिए उपलब्ध है और जल्द ही इसे भारत समेत अन्य देशों में पेश किया जाएगा। यूजर्स इसे गूगल फोटोज एडिटर में 'हेल्प में इन एडिटिंग' विकल्प पर टैप करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे गूगल फोटो में एडिटिंग काफी आसान हो जाएगा।

खासियत

फीचर की मुख्य खासियत

यह फीचर यूजर्स को ऐप के एडिटिंग टूल्स या स्लाइडर्स का इस्तेमाल किए बिना अपनी आवाज या टेक्स्ट से एडिट्स बताने की सुविधा देता है। इससे वह बिना किसी तकनीकी ज्ञान के भी आसानी से फोटो बदल सकते हैं। यूजर्स सुझाए गए एडिट विकल्प चुन सकते हैं और साफ कमांड जैसे 'इसे बेहतर बनाएं' या 'इस पुरानी फोटो को रीस्टोर करें' का उपयोग करके भी परिणाम पा सकते हैं। इससे एडिटिंग तेज और आसान हो जाती है।

अन्य

अन्य जानकारी और उपयोगी बातें

अगर कमांड में विवरण कम होगा तो एडिटिंग पर नियंत्रण सीमित हो सकता है, लेकिन जेमिनी AI जटिल बदलाव करने की क्षमता रखता है। यह उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है, जो एडिटिंग टूल्स से ठीक तरह से परिचित नहीं हैं। यूजर्स अपनी जरूरत अनुसार कमांड देकर फोटो को बेहतर परिणाम के साथ एडिट कर सकते हैं, जिससे फोटो एडिटिंग का अनुभव और अधिक सहज बन जाता है।