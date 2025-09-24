गूगल फोटोज का कंवर्सेशनल एडिटिंग फीचर (तस्वीर: गूगल)

गूगल फोटोज का कंवर्सेशनल एडिटिंग फीचर अब और एंड्रॉयड यूजर्स के लिए उपलब्ध

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:55 am Sep 24, 202510:55 am

क्या है खबर?

गूगल पिक्सल 10 स्मार्टफोन में मिलने वाले गूगल फोटोज के एडिटिंग फीचर को और यूजर्स के लिए रोल आउट कर रही है। कंवर्सेशनल एडिटिंग नामक यह फीचर अब अमेरिका में योग्य एंड्रॉयड यूजर्स के लिए उपलब्ध है और जल्द ही इसे भारत समेत अन्य देशों में पेश किया जाएगा। यूजर्स इसे गूगल फोटोज एडिटर में 'हेल्प में इन एडिटिंग' विकल्प पर टैप करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे गूगल फोटो में एडिटिंग काफी आसान हो जाएगा।