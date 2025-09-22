आईफोन में व्हाट्सऐप पर मैसेज रिमाइंडर कैसे सेट करें?
क्या है खबर?
व्हाट्सऐप प्लेटफॉर्म में नए फीचर्स को जोड़ यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। कंपनी ने हाल ही में iOS यूजर्स के लिए एक नया रिमाइंडर फीचर पेश किया है। इस फीचर से यूजर्स किसी भी महत्वपूर्ण मैसेज के लिए समयबद्ध अलर्ट सेट कर सकते हैं। अब स्टार करने या स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। यह सुविधा कार्य विवरण, मीटिंग लिंक या मित्रों के अनुरोध जैसी जानकारी याद रखने में मदद करेगी।
#1
रिमाइंडर सेट करने का तरीका
मैसेज रिमाइंडर सेट करने के लिए, सबसे पहले व्हाट्सऐप खोलें और उस चैट पर जाएं जिसमें मैसेज है। मैसेज बबल पर देर तक दबाएं, पॉपअप मेनू में 'मोर' चुनें और 'रिमाइंड मी' पर टैप करें। इसके बाद आप 2 घंटे, 8 घंटे या 24 घंटे जैसे पूर्व-निर्धारित विकल्प चुन सकते हैं। आप चाहें तो 'कस्टम' विकल्प का चयन करके किसी खास तिथि और समय के लिए भी रिमाइंडर सेट कर सकते हैं।
#2
रिमाइंडर रद्द कैसे करें?
जरूरत पड़ने पर रिमाइंडर रद्द करना भी आसान है। इसके लिए घंटी वाले आइकन वाले मैसेज पर देर तक दबाएं, 'मोर' पर टैप करें और 'कैंसिल रिमाइंडर' चुनें। यह सुविधा व्यस्त चैट में विशेष रूप से उपयोगी है। अगर कोई सहकर्मी आधी रात को मीटिंग लिंक भेजता है, तो आप उस मैसेज के लिए सुबह के समय रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। इस तरह महत्वपूर्ण जानकारी छूटने से बचती है।