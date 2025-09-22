अब स्टार करने या स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है

आईफोन में व्हाट्सऐप पर मैसेज रिमाइंडर कैसे सेट करें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:37 pm Sep 22, 2025

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप प्लेटफॉर्म में नए फीचर्स को जोड़ यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। कंपनी ने हाल ही में iOS यूजर्स के लिए एक नया रिमाइंडर फीचर पेश किया है। इस फीचर से यूजर्स किसी भी महत्वपूर्ण मैसेज के लिए समयबद्ध अलर्ट सेट कर सकते हैं। अब स्टार करने या स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। यह सुविधा कार्य विवरण, मीटिंग लिंक या मित्रों के अनुरोध जैसी जानकारी याद रखने में मदद करेगी।