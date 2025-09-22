ChatGPT को गणितीय सवाल हल करने में होती है कठिनाई

ChatGPT को पुरानी गणितीय सवाल हल करने में होती है कठिनाई, कैम्ब्रिज के अध्ययन में खुलासा

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:55 pm Sep 22, 202506:55 pm

क्या है खबर?

OpenAI के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ChatGPT का उपयोग लोग कई बार कठिन गणितीय गणनाओं को करने के लिए करते हैं। हालांकि, ChatGPT को भी कुछ गणनाओं को करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हाल ही में पाया कि ChatGPT-4 को 2,300 साल पुरानी गणितीय पहेली को हल करने में दिक्कत आई। यह प्लेटो की 'वर्ग को दोगुना करने' की समस्या है, जिसे सबसे पुराने गणितीय तर्कों में गिना जाता है।