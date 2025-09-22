ChatGPT को पुरानी गणितीय सवाल हल करने में होती है कठिनाई, कैम्ब्रिज के अध्ययन में खुलासा
क्या है खबर?
OpenAI के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ChatGPT का उपयोग लोग कई बार कठिन गणितीय गणनाओं को करने के लिए करते हैं। हालांकि, ChatGPT को भी कुछ गणनाओं को करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हाल ही में पाया कि ChatGPT-4 को 2,300 साल पुरानी गणितीय पहेली को हल करने में दिक्कत आई। यह प्लेटो की 'वर्ग को दोगुना करने' की समस्या है, जिसे सबसे पुराने गणितीय तर्कों में गिना जाता है।
चुनौतियां
समाधान का तरीका और चुनौतियां
शोधकर्ताओं ने देखा कि AI किसी समस्या को हल करने के लिए पुराने उत्तर दोहराता है या नया तरीका ढूंढता है। प्लेटो के समय की ज्यामितीय विधि के बजाय ChatGPT-4 ने आधुनिक बीजगणितीय तरीका अपनाया। टीम ने सवाल के अलग रूप भी दिए, जैसे आयत या त्रिभुज का क्षेत्रफल दोगुना करना। इन मामलों में मॉडल और उलझ गया और कई बार गलत उत्तर या असंगत जवाब देकर शोधकर्ताओं को भ्रमित कर दिया।
भविष्य
सीख और भविष्य की दिशा
नतीजों से पता चला कि ChatGPT इंसानों की तरह नहीं सोचता, बल्कि पैटर्न पहचान कर तात्कालिक उत्तर बनाता है। इसलिए शिक्षकों और छात्रों को चाहिए कि AI के जवाबों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें और उसकी सीमाओं को पूरी तरह समझें। शोधकर्ताओं का मानना है कि भविष्य के अध्ययन बताएंगे कि छात्र पढ़ाई में AI का बेहतर और जिम्मेदार उपयोग कैसे करें और आलोचनात्मक तथा रचनात्मक सोच को लगातार कैसे बढ़ावा दें।