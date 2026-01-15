जीमेल में स्पैम ईमेल रिपोर्ट कैसे करें?

आज के समय में ईमेल के जरिए ठगी, फिशिंग और अनचाहा प्रचार तेजी से बढ़ा है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए जीमेल अपने यूजर्स को स्पैम ईमेल पहचानने और रिपोर्ट करने की सुविधा देता है। स्पैम ईमेल न सिर्फ इनबॉक्स को भर देते हैं, बल्कि कई बार यूजर की निजी जानकारी के लिए खतरा भी बन सकते हैं। जीमेल का स्पैम सिस्टम यूजर्स की रिपोर्ट के आधार पर लगातार बेहतर होता रहता है।

#1 कंप्यूटर पर जीमेल में स्पैम रिपोर्ट कैसे करें? जीमेल में स्पैम ईमेल रिपोर्ट करना बहुत आसान है। इसके लिए सबसे पहले अपने कंप्यूटर पर जीमेल खोलें और इसके बाद उस ईमेल या ईमेल्स को चुनें, जिन्हें आप स्पैम मानते हैं। अब ऊपर दिए गए विकल्पों में से 'रिपोर्ट स्पैम' पर क्लिक करें। इतना करते ही वह ईमेल स्पैम फोल्डर में चला जाएगा। अगर किसी मेल की अब जरूरत नहीं है, तो अनसब्सक्राइब विकल्प का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

#2 जीमेल में स्पैम ईमेल डिलीट करने का तरीका अगर आपका स्पैम फोल्डर भर गया है, तो आप उसे साफ़ भी कर सकते हैं। इसके लिए जीमेल खोलें और बाईं ओर दिए गए मेन्यू में 'मोर' पर क्लिक करें। इसके बाद 'स्पैम' विकल्प चुनें। यहां ऊपर 'डिलीट ऑल स्पैम मैसेजेस नाउ' पर क्लिक करके सभी स्पैम मेल एक साथ हटाए जा सकते हैं। चाहें तो कुछ चुनिंदा स्पैम ईमेल को भी हमेशा के लिए डिलीट किया जा सकता है।

