इंस्टाग्राम पर कोई रील रिपोर्ट कैसे करें?

सोशल मीडिया आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। इंस्टाग्राम पर रील देखते समय कभी-कभी ऐसा कंटेंट सामने आ जाता है जो गलत, भ्रामक, आपत्तिजनक या असहज करने वाला होता है। ऐसे कंटेंट को अनदेखा करने के बजाय रिपोर्ट करना जरूरी है। रिपोर्ट करने से इंस्टाग्राम की टीम को यह समझने में मदद मिलती है कि कौन-सा कंटेंट नियमों के खिलाफ है। इससे प्लेटफॉर्म सुरक्षित, सम्मानजनक और सभी यूजर्स के लिए बेहतर बना रहता है।

#1 रील रिपोर्ट करने का पहला स्टेप रील रिपोर्ट करने के लिए सबसे पहले इंस्टाग्राम ऐप खोलें। अब उस रील पर जाएं, जिसे आप रिपोर्ट करना चाहते हैं और रील के ऊपर दाईं ओर तीन डॉट्स दिखाई देंगे। इन तीन डॉट्स पर टैप करें। इसके बाद आपके सामने कुछ विकल्प खुलेंगे। यहां आपको 'रिपोर्ट' का ऑप्शन दिखेगा, जिस पर टैप करते ही रिपोर्ट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह तरीका बहुत आसान है और कुछ ही सेकंड में पूरा हो जाता है।

#2 रिपोर्ट का सही कारण चुनें 'रिपोर्ट' पर टैप करने के बाद इंस्टाग्राम आपसे कारण पूछेगा, जिसे सही बताने पर रील जल्दी हट सकता है। यहां कई विकल्प मिलते हैं, जैसे स्पैम, गलत जानकारी, हिंसा, अश्लील कंटेंट, नफरत फैलाने वाली बातें, बुलीइंग या धोखाधड़ी। आपको वही कारण चुनना चाहिए जो उस रील से सबसे ज्यादा मेल खाता हो। सही कारण चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी आधार पर इंस्टाग्राम की टीम आगे की कार्रवाई करती है।

