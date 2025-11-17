कैसे पता लगाएं इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया हैक? जानिए रिकवरी का तरीका 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम लाखों लोगों की पहचान, ब्रांड और बिजनेस का हिस्सा बन चुका है। इस्तेमाल बढ़ने के साथ-साथ इस प्लेटफॉर्म के हैकिंग के मामलों में भी इजाफा हुआ है। इससे आपका निजी डाटा गलत हाथों में जा सकता है। अगर, कभी आपका अकाउंट हैक हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको कुछ आसान स्टेप्स बता रहे हैं, जिससे आप अपने अकाउंट को रिकवर कर दोबारा सुरक्षित कर सकते हैं।

हैकिंग ऐसे पता लगाएं अकाउंट हो गया हैक आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है, इसका पता कैसे चलेगा? तो आप इसे कुछ संकेतों के आधार पर पहचान सकते हैं। इनमें अकाउंट अपने आप लोग-आउट होना, लॉग-इन से जुड़ी ईमेल या पासवर्ड बदलने का नोटिफिकेशन आना या बदल जाना, परमिशन के बिना पोस्ट या स्टोरी अपलोड होना और दोस्तों को स्पैम मैसेज भेजे जाने जैसे संकेत शामिल हैं। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो समझ लें कि आपका अकाउंट हैकिंग की चपेट में आ गया है।

लॉग-इन लॉग-इन स्क्रीन से करें शुरुआत हैक हुए अकाउंट को रिकवर करने के लिए अपने एंड्रॉयड डिवाइस पर इंस्टाग्राम खोलें और मुख्य लॉग-इन स्क्रीन पर बने रहें। रिकवरी प्रक्रिया शुरू करने के लिए 'लॉगिन में सहायता प्राप्त करें' पर टैप करें। यह ज्यादातर मामलों में शुरुआती बिंदु होता है, जहां अनधिकृत पहुंच आपको सामान्य रूप से लॉग-इन करने से रोकती है। अपना यूजर नाम, पंजीकृत ईमेल ID या फोन नंबर दर्ज करें और 'लॉग-इन लिंक भेजें' पर टैप करें।

सिक्योरिटी कोड सिक्योरिटी कोड के लिए करें अनुरोध अगर, हैकर ने ये सभी जानकारियां बदल दी हैं तो आपको इंस्टाग्राम के हेल्प पेज के माध्यम से सपोर्ट वर्कफ्लो पर जाना होगा। यह सत्यापित करने के लिए कि आप बॉट नहीं हैं। इसके लिए कैप्चा दर्ज करें फिर आपको प्राप्त ईमेल या SMS की जांच करें। लॉग-इन लिंक पर टैप करें और दोबारा अकाउंट तक पहुंच प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। लिंक काम नहीं करता तो एक सिक्योरिटी कोड का अनुरोध करें।

वेरिफिकेशन बिना फोटो के वेरिफिकेशन इसके बाद आपसे एक सुरक्षित ईमेल ID मांगा जाएगा, जिसे आप अभी एक्सेस कर सकें और अनुरोध सब्मिट करें। इसके बाद इंस्टाग्राम आपको एक ईमेल भेजेगा, जिसमें अकाउंट रिकवरी के लिए आवश्यक अगले चरणों की जानकारी होगी। कुछ अकांउट में यूजर की इमेज नहीं होतीं। ऐसे मामलों में इंस्टाग्राम एक ऑटोमेटेड ईमेल भेजकर साइन-अप के समय इस्तेमाल किए गए ईमेल एड्रेस या फोन नंबर और मूल रूप से इस्तेमाल किए गए डिवाइस के प्रकार जैसी जानकारी मांगता है।