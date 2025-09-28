व्हाट्सऐप सीधे तौर पर कॉल रिकॉर्ड करने की सुविधा नहीं देता है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

व्हाट्सऐप कॉल को करना चाहते हैं रिकॉर्ड, अपनाएं ये तरीके

क्या है खबर?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप का उपयोग यूजर मैसेज और मीडिया भेजने के साथ वॉयस कॉल करने के लिए भी करते हैं। कई बार सामान्य नेटवर्क से कॉल नहीं लगने पर लोग व्हाट्सऐप कॉल का इस्तेमाल करते हैं। कई बार यूजर्स को बात याद रखने के लिए कॉल रिकॉर्ड करनी पड़ती है। इसके लिए दूसरे फोन की जरूरत होती है। हम आपको ऐसे तरीके बता रहे हैं, जिनसे आप अपने फोन में ही कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं।