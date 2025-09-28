व्हाट्सऐप कॉल को करना चाहते हैं रिकॉर्ड, अपनाएं ये तरीके
क्या है खबर?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप का उपयोग यूजर मैसेज और मीडिया भेजने के साथ वॉयस कॉल करने के लिए भी करते हैं। कई बार सामान्य नेटवर्क से कॉल नहीं लगने पर लोग व्हाट्सऐप कॉल का इस्तेमाल करते हैं। कई बार यूजर्स को बात याद रखने के लिए कॉल रिकॉर्ड करनी पड़ती है। इसके लिए दूसरे फोन की जरूरत होती है। हम आपको ऐसे तरीके बता रहे हैं, जिनसे आप अपने फोन में ही कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं।
इन ऐप्स से बन जाएगा काम
एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर वॉयस रिकॉर्डर ऐप का उपयोग करके मैनुअल तरीके से कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। व्हाट्सऐप काॅल करें और बिना कट किए, इससे बाहर आएं और डिफॉल्ट वॉयस रिकॉर्डिंग ऐप खोलें। इसमें ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए बटन दबाने पर रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। कॉल रिकॉर्डिंग आपके फोन में स्टोर हो जाएगी। 'क्यूब कॉल ऐप' या 'क्यूब कॉल रिकॉर्डर' से यह काम ऑटोमैटिक होगा। कॉल खत्म होने के बाद रिकॉर्डिंग डिवाइस की इंटरनल मेमोरी में स्टोर हो जाएगी।
सेटिंग
फोन की सेटिंग में करना होगा बदलाव
व्हाट्सऐप कॉल को रिकॉर्ड करने के लिए एक तरीका स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर से मिलता है। इसके लिए आपको फोन के क्विक सेटिंग्स मेनू से स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करना है। यह जरूर चेक कर लें कि माइक्रोफोन भी चालू है या नहीं, ताकि कॉल की आवाज रिकॉर्ड हो सके। कॉल करने पर यह फीचर वीडियो और ऑडियो दोनों को रिकॉर्ड करेगा। कॉल समाप्त होने के बाद, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑटोमैटिक आपके फोन में सेव हो जाएगी, जिसे गैलरी में सुन सकते हैं।