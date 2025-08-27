किसी भी डिवाइस में स्क्रीन रिकॉर्ड कैसे करें? यहां जानिए आसान तरीके 

आपको कभी किसी को यह दिखाने की जरूरत पड़ती है कि आपके डिवाइस की स्क्रीन पर क्या हो रहा है? या फिर आपको कोई ट्यूटोरियल बनाना हो या वीडियो कॉल को सेव करना हो। इन सभी कामों के लिए आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होती है। यह किसी सॉफ्टवेयर में आ रही समस्या के बारे में बताने का आसान जरिया भी है। आज हम आपको सभी तरह के डिवाइस में स्क्रीन रिकॉर्ड करने का तरीका बता रहे हैं।

#1 विंडोज विंडोज से लैस कंप्यूटर या लैपटॉप में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए एक्सबाॅक्स गेम बार जैसे बिल्ट-इन टूल मौजूद हैं। इसके लिए बस विंडोज-की और G बटन को एक साथ दबाना है। इससे गेम बार ओवरले खुल जाएगा, जहां आप रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करके रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं। यह एक बहुत ही आसान ट्रिक है, इसके लिए किसी अतिरिक्त सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं है। यह अधिकांश बुनियादी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आवश्यकताओं के लिए बिल्कुल सही काम करता है।

#2 मैक में यह टूल करेगा काम मैक यूजर अपनी स्क्रीन को बिना किसी बाहर टूल के आसानी से रिकॉर्ड करने के लिए क्विकटाइम प्लेयर का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए अपने एप्लिकेशन फोल्डर से क्विकटाइम प्लेयर खोलें और फिर फाइल मेनू से 'न्यू स्क्रीन रिकॉर्डिंग' पर क्लिक करें। इसके बाद एक छोटा कंट्रोल पैनल दिखाई देगा, जिसमें तुरंत रिकॉर्डिंग शुरू करने का विकल्प चुन सकते हैं। इसके अलावा ऑडियो इनपुट और स्क्रीन एरिया चयन करने जैसी सेटिंग्स को कस्टमाइज करने का विकल्प भी होता है।

#3 एंड्रॉयड 10 या ऊपर के वर्जन में मिलेगी यह सुविधा एंड्रॉयड 10 और उसके बाद वाले वर्जन में एक बिल्ट-इन स्क्रीन रिकॉर्डर होता है, जिसे क्विक सेटिंग्स के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। क्विक सेटिंग्स खोलने के लिए बस अपने फोन की स्क्रीन के ऊपर से नीचे स्वाइप करें और 'स्क्रीन रिकॉर्ड' पर टैप करें। अगर, यह विकल्प डिफॉल्ट रूप से दिखाई नहीं देता है तो आपको इसे मैनुअल रूप से जोड़ना पड़ सकता है। यह टूल सीधे डिवाइस से वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करने की सुविधा देता है।