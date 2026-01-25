हैकर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से स्पैम मैसेज भेज सकते हैं

इंस्टाग्राम पर हो सकता है फिशिंग स्कैम, बचने के लिए ये तरीके अपनाएं

क्या है खबर?

कई इंस्टाग्राम यूजर फिशिंग स्कैम का शिकार होकर भारी नुकसान उठा रहे हैं। फिशिंग तब होती है, जब कोई व्यक्ति आपको संदिग्ध मैसेज या लिंक भेजकर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट तक पहुंचने की कोशिश करता है और आपकी व्यक्तिगत जानकारी मांगता है। इन मैसेज में यह भी दावा किया जा सकता है कि अगर, आप उनके निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट बैन या डिलीट कर दिया जाएगा। आइये जानते हैं इंस्टाग्राम पर फिशिंग स्कैम से कैसे बचें।