इंस्टाग्राम पर हो सकता है फिशिंग स्कैम, बचने के लिए ये तरीके अपनाएं
क्या है खबर?
कई इंस्टाग्राम यूजर फिशिंग स्कैम का शिकार होकर भारी नुकसान उठा रहे हैं। फिशिंग तब होती है, जब कोई व्यक्ति आपको संदिग्ध मैसेज या लिंक भेजकर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट तक पहुंचने की कोशिश करता है और आपकी व्यक्तिगत जानकारी मांगता है। इन मैसेज में यह भी दावा किया जा सकता है कि अगर, आप उनके निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट बैन या डिलीट कर दिया जाएगा। आइये जानते हैं इंस्टाग्राम पर फिशिंग स्कैम से कैसे बचें।
फिशिंग
इस तरह की जाती है फिशिंग
हैकर सबसे पहले आपको एक ईमेल भेजते हैं, जिसमें लिखा होता है कि उसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में लॉग-इन करके अपने अकाउंट से जुड़ा एक जरूरी मैसेज पढ़ना है। ईमेल में एक अजीब-सी दिखने वाली वेबसाइट का लिंक होता है, जहां उससे अपना यूजरनेम और पासवर्ड डालने को कहा जाता है। इस तरह से हैकर आपके अकाउंट में प्रवेश कर लेते हैं और फिर वे आपके अकाउंट का उपयोग स्पैम भेजने के लिए कर सकते हैं।
बचाव
इन तरीकों से रह सकते हैं सुरक्षित
पैसे मांगने वाले, उपहार देने वाले या इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट या बैन करने की धमकी भरे मैसेज पर भरोसा न करें। ईमेल एड्रेस की जांच करके पुष्टि कर सकते हैं कि यह मेटा से जुड़ा है या नहीं। कोई संदिग्ध ईमेल या मैसेज मिलता है तो किसी भी लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक न करें। पासवर्ड, सोशल सिक्योरिटी नंबर या क्रेडिट कार्ड की जानकारी मांगने वाले मैसेज का जवाब न दें और सुरक्षा के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू रखें।