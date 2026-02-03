एक्स पर डायरेक्ट मैसेज को पिन और अनपिन करने की सुविधा मिलती है

एक्स पर डायरेक्ट मैसेज को कैसे पिन करें? जानिए चरणबद्ध तरीका

क्या है खबर?

एलन मस्क के एक्स (पहले ट्विटर) पर डायरेक्ट मैसेज की सुविधा से यूजर इस प्लेटफॉर्म पर निजी बातचीत कर सकते हैं। डायरेक्ट मैसेज फीचर का उपयोग करके अन्य यूजर्स के साथ ट्वीट और अन्य कंटेंट पर निजी तौर पर संवाद कर सकते हैं। आप निजी बातचीत शुरू कर सकते हैं या फॉलोअर्स के साथ ग्रुप चैट भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डायरेक्ट मैसेज को पिन करने की अनुमति देता है। आइये जानते हैं इसका उपयोग कैसे करें।