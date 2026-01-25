गूगल मैसेज में किसी बातचीत को पिन कैसे करें? यह तरीका लें काम
क्या है खबर?
स्मार्टफोन में चैटिंग के लिए कई ऐप्स मौजूद हैं, लेकिन SMS की अहमियत किसी से कम नहीं हुई हैं, क्योंकि आपके बैंक अलर्ट, OTP और कई जरूरी मैसेज SMS के जरिए ही आते हैं। ऐसे में कई बार फोन में सैकड़ों मैसेज जमा हो जाते हैं। इनमें से जरूरी मैसेज ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में गूगल मैसेज का एक फीचर आपकी इस परेशानी दूर कर सकता है। आइये जानते हैं यह फीचर कैसे काम करेगा।
फीचर
क्या है यह फीचर?
गूगल मैसेज एक ऐप है जो एंड्राॅयड फोन में SMS/MMS के साथ रिच कम्युनिकेशन सर्विसेज (RCS) को सपोर्ट करता है। इस ऐप में आप हाई-क्वालिटी फोटो और वीडियो शेयर कर सकते हैं। इसमें भी आपको एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के साथ सुरक्षित चैट का ऑप्शन मिल जाता है। इसके एक फीचर की मदद से आप खास मैसेज को पिन कर सकते हैं। इसके बाद वह मैसेज हमेशा आपको सबसे ऊपर मिलेगा। आप एक समय में 3 ही चैट पिन कर सकते हैं।
तरीका
इस तरह से करें मैसेज पिन
मैसेज पिन करने के लिए अपने स्मार्टफोन पर गूगल मैसेज ऐप खोलें। अब उस बातचीत को टैप करके दबाए रखें, जिसे आप पिन करना चाहते हैं। स्क्रीन के ऊपर एक पिन आइकन दिखाई देगा, जिस पर टैप करने के बाद पिन की गई बातचीत आपकी चैट विंडो के ऊपर दिखाई देगी। आप जब चाहें बातचीत को अनपिन भी कर सकते हैं। इसके लिए पिन किए गए मैसेज पर टैप करके रखें और फिर अनपिन विकल्प पर टैप कर दें।