गूगल मैसेज में किसी बातचीत को पिन किया जा सकता है

गूगल मैसेज में किसी बातचीत को पिन कैसे करें? यह तरीका लें काम

क्या है खबर?

स्मार्टफोन में चैटिंग के लिए कई ऐप्स मौजूद हैं, लेकिन SMS की अहमियत किसी से कम नहीं हुई हैं, क्योंकि आपके बैंक अलर्ट, OTP और कई जरूरी मैसेज SMS के जरिए ही आते हैं। ऐसे में कई बार फोन में सैकड़ों मैसेज जमा हो जाते हैं। इनमें से जरूरी मैसेज ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में गूगल मैसेज का एक फीचर आपकी इस परेशानी दूर कर सकता है। आइये जानते हैं यह फीचर कैसे काम करेगा।