AI का इस्तेमाल कर ईमेल को कैसे पूरी तरह पर्सनल बनाएं?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने ईमेल मार्केटिंग को बदल दिया है। अब कंपनियां ऐसे AI टूल्स का इस्तेमाल कर रही हैं, जो लोगों के हिसाब से अलग-अलग ईमेल तैयार करते हैं। ये टूल लिंक्डइन, कंपनी वेबसाइट और दूसरे सार्वजनिक डाटा की मदद से ईमेल को ज्यादा निजी और असरदार बनाते हैं। AI कुछ ही मिनटों में विषय पंक्ति, शुरुआत और फॉलो-अप मैसेज तैयार कर देता है, जिससे कंपनियों का समय बच रहा है और ग्राहकों की प्रतिक्रिया भी बढ़ रही है।

#1 स्मार्टराइटर AI से तेजी से बनते हैं ईमेल स्मार्टराइटर AI बड़े स्तर पर पर्सनल ईमेल तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें कंपनियां लोगों की जानकारी वाली फाइल अपलोड कर सकती हैं और उसी आधार पर अलग-अलग ईमेल बनवा सकती हैं। यह लिंक्डइन और कंपनी की जानकारी देखकर खास मैसेज तैयार करता है। शुरुआती संपर्क और फॉलो-अप ईमेल बनाने में भी यह मदद करता है। बड़ी टीमों के लिए यह काफी उपयोगी है, क्योंकि इससे जल्दी कई लोगों को अलग-अलग ईमेल भेजे जा सकते हैं।

#2 जीवा AI संभालता है पूरा ईमेल सिस्टम जीवा AI ऐसा टूल है, जो ईमेल लिखने से लेकर फॉलो-अप तक का पूरा काम संभाल सकता है। यह ऐसे मैसेज तैयार करता है, जो लोगों का ध्यान जल्दी खींचते हैं। यह अलग-अलग ग्राहक प्रबंधन सिस्टम के साथ भी जुड़ सकता है। यह ईमेल की भाषा और पढ़ने में आसानी को जांचकर तुरंत सुझाव देता है। इसमें अलग-अलग तरीके के संदेशों की तुलना करने की सुविधा भी मिलती है, जिससे कंपनियां बेहतर परिणाम देने वाले ईमेल चुन सकती हैं।

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#3 वार्मर AI भेजने वाले के हिसाब से करता है बदलाव वार्मर AI सिर्फ ईमेल पाने वाले के हिसाब से नहीं, बल्कि भेजने वाली कंपनी के लक्ष्य के अनुसार भी मैसेज तैयार करता है। यह इंटरनेट से अलग-अलग जानकारी जुटाकर ईमेल को ज्यादा प्रभावी बनाता है। इसमें ईमेल जांचने और सुधारने का आसान तरीका भी दिया गया है। कई कंपनियां इसे अपने प्रचार अभियान में इस्तेमाल कर रही हैं। यह टूल कंपनी की जरूरत और उद्देश्य के हिसाब से ऐसा मैसेज तैयार करता है, जिससे ग्राहकों तक सही बात पहुंच सके।

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#4 ऑटोबाउंड AI जीमेल यूजर्स के लिए मददगार ऑटोबाउंड AI खास तौर पर जीमेल इस्तेमाल करने वालों के लिए बनाया गया है। यह क्रोम एक्सटेंशन के रूप में काम करता है और ईमेल लिखते समय खुद ही पर्सनल शुरुआत तैयार कर देता है। यूजर बिना इनबॉक्स छोड़े अलग-अलग सुझाव देख सकते हैं और अपनी पसंद का मैसेज चुन सकते हैं। यह छोटे स्तर पर खास लोगों को भेजे जाने वाले ईमेल के लिए काफी उपयोगी माना जा रहा है।