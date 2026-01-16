यूट्यूब पर अपने बच्चों का शॉर्ट्स देखने का समय सीमित कैसे करें?

आज के समय में बच्चे और किशोर यूट्यूब शॉर्ट्स पर काफी समय बिताते हैं। लगातार वीडियो स्क्रॉल करने से स्क्रीन टाइम जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, जो सेहत, पढ़ाई और ध्यान पर नकारात्मक असर डाल सकता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए यूट्यूब ने 'शॉर्ट्स फीड लिमिट' नाम का नया फीचर पेश किया है। यह सुविधा माता-पिता और सामान्य यूजर्स को रोजाना वीडियो देखने का समय तय करने में मदद करती है।

#1 शॉर्ट्स फीड लिमिट क्या है? शॉर्ट्स फीड लिमिट फीचर यूट्यूब मोबाइल ऐप में दिया गया है। इसके जरिए यूजर रोजाना के लिए शॉर्ट वीडियो देखने की समय सीमा तय कर सकते हैं। जैसे ही तय किया गया समय पूरा होता है, ऐप स्क्रीन पर एक रिमाइंडर दिखाता है। यह संदेश बताता है कि आज की वीडियो देखने की सीमा खत्म हो चुकी है। इससे बच्चों, किशोरों और अभिभावकों को स्क्रीन इस्तेमाल को लेकर जागरूकता मिलती है।

#2 शॉर्ट्स फीड लिमिट सेट करने का आसान तरीका इस सुविधा को चालू करना काफी आसान और समझने योग्य है। इसके लिए सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में यूट्यूब ऐप खोलें। इसके बाद ऊपर दाईं ओर अपनी प्रोफाइल फोटो पर टैप करके सेटिंग्स में जाएं और सामान्य विकल्प चुनें। यहां शॉर्ट्स फीड लिमिट का विकल्प दिखाई देगा। अब अपनी जरूरत और उम्र के हिसाब से समय सीमा चुन लें। इसके बाद ऐप अपने आप रोजाना का स्क्रीन टाइम गिनता रहेगा।

