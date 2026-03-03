होली खेलते समय फोन को खतरा, पानी और रंग से कैसे रखें सुरक्षित?

होली का त्योहार रंग, पानी और मस्ती से भरा होता है, लेकिन यह आपके स्मार्टफोन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। रंगीन पाउडर, पानी के गुब्बारे और गीले हाथों के बीच फोन जल्दी खराब हो सकता है। कई बार चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर या स्क्रीन में नमी चली जाती है। अगर पहले से सावधानी नहीं बरती जाए तो महंगा रिपेयर बिल देना पड़ सकता है। इसलिए होली खेलने से पहले फोन की सुरक्षा का प्लान जरूर बनाएं।

#1 वाटरप्रूफ पाउच का करें इस्तेमाल सिर्फ सामान्य मोबाइल कवर काफी नहीं होता और यह पूरी सुरक्षा नहीं दे पाता। होली में रंग और पानी आसानी से फोन के पोर्ट और स्पीकर के अंदर जा सकते हैं। बेहतर है कि सील्ड और अच्छी क्वालिटी वाला वाटरप्रूफ पाउच इस्तेमाल करें। यह सस्ता होता है और फोन को पूरी तरह ढक कर सुरक्षित रखता है। पारदर्शी पाउच से आप कॉल रिसीव कर सकते हैं, मैसेज देख सकते हैं और फोटो भी आसानी से ले सकते हैं।

#2 कम इस्तेमाल और सही चार्जिंग होली के दौरान फोन को बार-बार बाहर निकालने से बचें और अनावश्यक उपयोग कम करें। जितना कम फोन इस्तेमाल करेंगे, उतना ही वह सुरक्षित और सूखा रहेगा। फोटो लेने से पहले हाथ अच्छी तरह कपड़े से पोंछ लें। गीले या रंग लगे हाथों से स्क्रीन छूने से अंदर नमी जा सकती है। दिन में वायर्ड चार्जिंग बिल्कुल न करें, खासकर अगर फोन हल्का भी गीला हो। पहले उसे पूरी तरह सूखने दें और फिर ही चार्ज करें।

Advertisement