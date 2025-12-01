अपने जीमेल अकाउंट का स्टोरेज कैसे रखें खाली?

जीमेल पर स्टोरेज खत्म होना परेशानी बन जाता है, क्योंकि ईमेल वापस आने लगते हैं और सर्विस भी धीमी हो जाती है। जीमेल का स्टोरेज गूगल ड्राइव और फोटोज के साथ मिलता है, इसलिए बड़ी फाइलें, फोटो और अटैचमेंट जल्दी जगह घेर लेते हैं। कई बार इनबॉक्स खाली दिखता है, लेकिन असली जगह बड़े अटैचमेंट और वीडियो लेते हैं। अच्छी बात यह है कि कुछ आसान तरीकों से बिना पैसे खर्च किए स्टोरेज खाली किया जा सकता है।

#1 ट्रैश, स्पैम और बड़े अटैचमेंट हटाएं जीमेल स्टोरेज खाली करने के लिए ट्रैश और स्पैम फोल्डर को हमेशा के लिए डिलीट करना जरूरी है, क्योंकि यहां पड़े ईमेल भी स्टोरेज लेते रहते हैं। इसके बाद बड़े अटैचमेंट वाले ईमेल हटाना सबसे असरदार तरीका है। जीमेल में 'larger:10' सर्च करने से 10MB से बड़े ईमेल मिल जाते हैं, जिन्हें आसानी से हटाया जा सकता है। प्रमोशनल ईमेल और न्यूजलेटर भी जल्दी जमा होते हैं, इसलिए इन्हें एक साथ चुनकर हटाना और अनसब्सक्राइब करना फायदेमंद रहता है।

#2 गूगल वन स्टोरेज मैनेजर का उपयोग करें गूगल वन स्टोरेज मैनेजर जीमेल, ड्राइव और फोटोज में कौन-सी चीज सबसे ज्यादा जगह घेर रही है, यह साफ-साफ दिखाता है। इससे बड़े ईमेल, पुराने बैकअप, बड़ी फाइलें और फोटो एक ही जगह दिखाई देते हैं और इन्हें आसानी से हटाया जा सकता है। यह तरीका इसलिए बेहतर है, क्योंकि कुछ भी छूट नहीं जाता। एक ही इंटरफेस से सभी गैर-जरूरी फाइलें हटाकर तुरंत काफी जगह खाली हो जाती है और जीमेल का इस्तेमाल फिर आसान महसूस होता है।

