गूगल के एंड्रॉयड 17 की जानकारी लीक, जानिए क्या कुछ मिलेगा बदलाव 

गूगल का एंड्रॉयड 17 अगले साल के मध्य तक दस्तक दे सकता है

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Nov 30, 2025
10:49 am
क्या है खबर?

गूगल अपने मोबाइल सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड 17 को 2026 के मध्य में रिलीज करने की तैयारी कर रही है। इससे पहले लीक में नए UI और स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स मिलने की जानकारी मिली है। इस सॉफ्टवेयर को आंतरिक रूप से 'सिनेमन बन' नाम से जाना जाएगा, जो मिठाई से प्रेरित कोडनेम है। इसका पहला बीटा वर्जन अगले साल जनवरी या फरवरी में आएगा, जबकि जून में इसे यूजर्स के लिए लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।

इंटरफेस 

इंटरफेस में मिलेंगे कई बदलाव 

कैशिफाई की रिपोर्ट में कहा गया है कि एंड्रॉयड 17 के लिए मुख्य बदलावों में से एक मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव डिजाइन लैंग्वेज का विस्तारित वर्जन हो सकता है। इसमें वॉलपेपर-आधारित थीम, एक विस्तृत कलर पैलेट, इंटरैक्टिव विजेट, नए डिजाइन का नोटिफिकेशन शेड मिल सकता है। पिक्सल डिवाइसों में इस अपडेट को सबसे पहले प्रदर्शित किए जाने की उम्मीद है और उसके बाद अन्य स्मार्टफोन निर्माता कंपनियां इसे अपनाएंगी। इसमें एंड्रॉयड 16 की तरह डेस्कटॉप मोड को भी पेश किया जाएगा।

सेफ्टी 

सेफ्टी पर भी दिया गया है ध्यान 

रिपोर्ट में बताया है कि आगामी एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर में समय, बैटरी और नेटवर्क स्थिति के साथ टास्कबार, माउस और कीबोर्ड सपोर्ट, ट्रे या टास्कबार से सीधे ऐप्स लॉन्च, निष्क्रिय मिररिंग के बजाय पूर्ण इंटरैक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। साथ ही यह नए कैमरा इंटरफेस, ज्यादा प्रभावशाली नोटिफिकेशन इंटरैक्शन, नए आकार के कीबोर्ड के साथ आएगा। इसके अलावा ऐप अनुमतियों को कड़ा करने और बैकग्राउंड गतिविधि प्रतिबंधों का विस्तार करने की उम्मीद है, जो गोपनीयता के प्रति iOS जैसा दृष्टिकोण दर्शाता है।

