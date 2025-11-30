गूगल का एंड्रॉयड 17 अगले साल के मध्य तक दस्तक दे सकता है

गूगल के एंड्रॉयड 17 की जानकारी लीक, जानिए क्या कुछ मिलेगा बदलाव

क्या है खबर?

गूगल अपने मोबाइल सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड 17 को 2026 के मध्य में रिलीज करने की तैयारी कर रही है। इससे पहले लीक में नए UI और स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स मिलने की जानकारी मिली है। इस सॉफ्टवेयर को आंतरिक रूप से 'सिनेमन बन' नाम से जाना जाएगा, जो मिठाई से प्रेरित कोडनेम है। इसका पहला बीटा वर्जन अगले साल जनवरी या फरवरी में आएगा, जबकि जून में इसे यूजर्स के लिए लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।