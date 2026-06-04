सार्वजनिक कंप्यूटर पर अपना डाटा कैसे सुरक्षित रखें?

सार्वजनिक कंप्यूटर कई लोगों के लिए इंटरनेट और जरूरी सेवाओं तक पहुंचने का आसान साधन होते हैं। हालांकि, इनका उपयोग करते समय निजी जानकारी के लीक होने का खतरा भी रहता है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि थोड़ी सी लापरवाही आपकी व्यक्तिगत जानकारी को जोखिम में डाल सकती है। ऐसे में कुछ आसान सावधानियां अपनाकर आप अपने डाटा और ऑनलाइन खातों को सुरक्षित रख सकते हैं और संभावित साइबर खतरों से बच सकते हैं।

टिप 1 प्राइवेट ब्राउजिंग मोड का करें इस्तेमाल विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि सार्वजनिक कंप्यूटर पर हमेशा प्राइवेट ब्राउजिंग मोड का उपयोग करें। इस मोड में ब्राउजर आपकी हिस्ट्री, कुकीज और अन्य अस्थायी जानकारी को स्थायी रूप से सेव नहीं करता। इससे कंप्यूटर का अगला उपयोग करने वाला व्यक्ति आपकी ऑनलाइन गतिविधियों को नहीं देख पाता। यह तरीका खास तौर पर तब उपयोगी माना जाता है जब आपको किसी वेबसाइट पर लॉगिन करना हो या कोई निजी जानकारी देखनी हो।

टिप 2 पासवर्ड सेव करने से बचें सार्वजनिक कंप्यूटर पर पासवर्ड सेव करना बड़ी सुरक्षा गलती साबित हो सकता है। अगर पासवर्ड ब्राउजर में सेव हो जाए, तो बाद में कोई दूसरा व्यक्ति आपके अकाउंट तक पहुंच सकता है। इसलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि पासवर्ड सेव करने के विकल्प को हमेशा मना करें। जरूरत पड़ने पर पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करें या अपनी जानकारी सुरक्षित तरीके से याद रखें। इससे आपके ईमेल, सोशल मीडिया और अन्य खातों की सुरक्षा बेहतर बनी रहती है।

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टिप 3 काम खत्म होने पर सभी अकाउंट से लॉग आउट करें सार्वजनिक कंप्यूटर छोड़ने से पहले सभी ऑनलाइन अकाउंट से लॉग आउट करना बेहद जरूरी माना जाता है। कई लोग काम खत्म होने के बाद सीधे ब्राउजर बंद कर देते हैं, जिससे उनका अकाउंट खुला रह सकता है। ईमेल, सोशल मीडिया, बैंकिंग और अन्य सेवाओं से सही तरीके से लॉग आउट करने से कोई दूसरा व्यक्ति आपके खाते का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यह आपकी ऑनलाइन पहचान को सुरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण कदम है।

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टिप 4 ब्राउजिंग डाटा जरूर साफ करें साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, कंप्यूटर छोड़ने से पहले ब्राउजिंग डाटा हटाना भी बहुत जरूरी है। इसमें कैश, कुकीज और अस्थायी फाइलें शामिल होती हैं, जिनमें आपकी गतिविधियों से जुड़ी जानकारी रह सकती है। डाटा साफ करने से आपके उपयोग के निशान काफी हद तक मिट जाते हैं। इससे यह जोखिम कम हो जाता है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी ऑनलाइन गतिविधियों या लॉगिन से जुड़ी जानकारी तक पहुंच पाए।