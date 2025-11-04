आईफोन में इंस्टाॅल करना चाहते हैं iOS 26.1, जानिए इसका तरीका 

ऐपल ने आधिकारिक तौर पर iOS 26.1 जारी करना शुरू कर दिया है, जो उसके iOS 26 ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला बड़ा अपडेट है। यह अपडेट कई यूजर इंटरफेस सुधार, एक्सेसिबिलिटी में सुधार, ऐपल इंटेलिजेंस और एयरपॉड्स लाइव ट्रांसलेशन के लिए कई भाषाओं सपोर्ट प्रदान करता है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव नया लिक्विड ग्लास कंट्रोल है। आप भी iOS 26.1 का उपयोग करना चाहते हैं आइये जानते हैं इसे इंस्टॉल करने का तरीका क्या है।

इंस्टॉल ऐसे करें नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल iOS 26.1 अपडेट आईफोन 11 सीरीज और उसके बाद के वर्जन के साथ-साथ दूसरी जनरेशन के आईफोन SE के लिए भी उपलब्ध है। आपके पास इनमें से कोई भी डिवाइस है तो अपडेट उपलब्ध होते ही आईफोन ऑटोमैटिक नोटिफिकेशन देगा। इसका उपयाेग करने के लिए सेटिंग्स और इसके बाद जनरल विकल्प पर क्लिक करें। इसमें आपको सॉफ्टवेयर अपडेट विकल्प में iOS 26.1 अपडेट दिखेगा, जिसे डाउनलोड करने के बाद स्क्रीन पर दिए चरणों का पालन करते हुए इंस्टॉल करें।

सुधार नए ऑपरेटिंग सिस्टम में किए हैं ये बदलाव आईफोन निर्माता के iOS 26.1 अपडेट निजीकरण, सुलभता और बेहतर दैनिक अनुभवों पर केंद्रित है। इसका मुख्य आकर्षण लिक्विड ग्लास इफेक्ट है, जो सेटिंग्स में एक नया विज़ुअल कस्टमाइजेशन विकल्प है, जो आपको सिस्टम एलिमेंट्स की पारदर्शिता को समायोजित करने की सुविधा देता है। अब आप क्लासिक क्लियर इंटरफेस या नए टिंटेड मोड में से चुन सकते हैं, जो नोटिफिकेशन और ऐप्स में कंट्रास्ट को बढ़ाता है। यह आपके आईफोन के इंटरफेस को प्रीमियम लुक भी देता है।