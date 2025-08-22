पुराने लैपटॉप की स्पीड कैसे बढ़ाएं? यहां जानिए आसान तरीके

पुराने लैपटॉप की स्पीड कैसे बढ़ाएं? यहां जानिए आसान तरीके
अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनका पुराना लैपटॉप धीमा हो गया है और ठीक से काम नहीं करता, लेकिन हमेशा नया डिवाइस खरीदना जरूरी नहीं है। थोड़े से बदलाव और नियमित देखभाल से पुराने लैपटॉप की स्पीड और परफॉर्मेंस को काफी हद तक बेहतर बनाया जा सकता है। सही तरीके अपनाने से बिना ज्यादा खर्च किए भी आपके डिवाइस की कार्यक्षमता बढ़ सकती है ज्यादा वह लंबे समय तक अच्छा काम कर सकता है।
#1
अनावश्यक फाइल्स और स्टार्टअप प्रोग्राम हटाएं
समय के साथ लैपटॉप में कई बेकार फाइलें जमा हो जाती हैं, जो स्टोरेज घेरती हैं और सिस्टम को धीमा कर देती हैं। इन्हें हटाने के लिए डिस्क क्लीनअप या अन्य क्लीनिंग टूल का उपयोग करें। साथ ही, जब लैपटॉप चालू होता है तो कई प्रोग्राम अपने आप शुरू हो जाते हैं। इन स्टार्टअप प्रोग्रामों को बंद करने से बूट टाइम तेज होता है और सिस्टम की गति में सुधार आता है।
#2
अपडेट और विजुअल इफेक्ट्स का ध्यान रखें
पुराने लैपटॉप की स्पीड बढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर को समय-समय पर अपडेट करना बहुत ही जरूरी है। अपडेट से सुरक्षा और परफॉर्मेंस दोनों बेहतर होते हैं। इसके अलावा, एनिमेशन और शैडो जैसे विजुअल इफेक्ट पुराने सिस्टम पर ज्यादा लोड डालते हैं। इन सेटिंग्स को कंट्रोल पैनल या सिस्टम सेटिंग्स से कम या बंद किया जा सकता है। ऐसा करने से सिस्टम हल्का महसूस होगा और स्पीड भी तेज हो जाएगी।
#3
नियमित रखरखाव बेहद जरूरी
पुराने लैपटॉप की परफॉर्मेंस बनाए रखने के लिए नियमित रखरखाव करना चाहिए। इसमें मालवेयर स्कैन करना, डिस्क की हेल्थ चेक करना और HDD वाले सिस्टम में डीफ्रेग्मेंटेशन शामिल है। इसके लिए भरोसेमंद एंटीवायरस और बिल्ट-इन टूल्स का इस्तेमाल करना बेहतर रहता है। ये छोटे-छोटे कदम भी आपके लैपटॉप की कार्यक्षमता को लंबे समय तक सही बनाए रखते हैं और आपको नया डिवाइस लेने की जरूरत देर तक महसूस नहीं होगी।