ChatGPT गो 1 साल के लिए हुआ फ्री, ऐसे उठा सकते हैं फायदा
क्या है खबर?
भारतीय यूजर्स के लिए मंगलवार (4 नवंबर) से OpenAI का ChatGPT गो प्लान फ्री हो गया है। अब आप बिना किसी सब्सक्रिप्शन शुल्क के 1 साल तक इसकी एडवांस सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी ने अगस्त में इसे 399 रुपये प्रति महीने की कीमत पर लॉन्च किया था, जो अब बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। आप भी बिना पैसा खर्च किए फ्री में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो हम इसका आसान तरीका बता रहे हैं।
तरीका
इस तरह ले सकते हैं फ्री सब्सक्रिप्शन
ChatGPT गो का फ्री सब्सक्रिप्शन मौजूदा और नए दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। जिन यूजर्स ने पहले से ही इसका शुल्क वाला प्लान ले रखा है, वो इस फायदे से वंचित नहीं रहेंगे। उनका प्लान अपने आप 12 महीने के फ्री प्लान में अपग्रेड हो जाएगा। नए यूजर्स को इसे पाने के लिए ChatGPT वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर साइन-अप या साइन-इन करना होगा। लॉग-इन करने के बाद यूजर इसका निःशुल्क लाभ उठा सकते हैं।
फायदा
क्या है ChatGPT गो की खासियत?
ChatGPT गो एक नई और कम शुल्क वाला सब्सक्रिप्शन प्लान है, जो उसकी सबसे लोकप्रिय सुविधाओं तक विस्तारित पहुंच की सुविधा प्रदान करता है, जो अब एक वर्ष के लिए निःशुल्क है। यह तेज और बेहतर AI प्रतिक्रियाएं देता है। इस प्लान में यूजर्स को मुफ्त प्लान के मुकाबले 10 गुना ज्यादा मैसेज भेजने, इमेज बनाने और फाइल अपलोड करने की सुविधा दी गई है। इसके अलावा मेमोरी रिटेंशन भी पहले की तुलना में दोगुना किया गया है।