ChatGPT गो 1 साल के लिए हुआ फ्री, ऐसे उठा सकते हैं फायदा

क्या है खबर?

भारतीय यूजर्स के लिए मंगलवार (4 नवंबर) से OpenAI का ChatGPT गो प्लान फ्री हो गया है। अब आप बिना किसी सब्सक्रिप्शन शुल्क के 1 साल तक इसकी एडवांस सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी ने अगस्त में इसे 399 रुपये प्रति महीने की कीमत पर लॉन्च किया था, जो अब बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। आप भी बिना पैसा खर्च किए फ्री में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो हम इसका आसान तरीका बता रहे हैं।