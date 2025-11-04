चंद्रमा के पृथ्वी के नजदीक आने पर सुपरमून दिखाई देता है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

कल 6 साल बाद दिखाई देगा सबसे बड़ा सुपरमून, जानिए कब और कैसे देखें

क्या है खबर?

आसमान में अद्भुत खगोलीय घटना देखने को तैयार रहें। 2019 के बाद अब तक का सबसे बड़ा सुपरमून 5 नवंबर को दिखाई देगा। इस दौरान चंद्रमा अन्य सभी दिनों की तुलना में काफी बड़ा और चमकीला नजर आएगा। खगोलविदों का कहना है कि इस साल चंद्रमा को पृथ्वी के सबसे नजदीकी बिंदु पर देखने का यह सबसे अच्छा समय होगा। सुपरमून तब होता है जब पूर्णिमा और चंद्रमा अपनी अण्डाकार कक्षा में पृथ्वी के सबसे नजदीकी बिंदु पर होते हैं।