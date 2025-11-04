कल 6 साल बाद दिखाई देगा सबसे बड़ा सुपरमून, जानिए कब और कैसे देखें 

कल 6 साल बाद दिखाई देगा सबसे बड़ा सुपरमून, जानिए कब और कैसे देखें
क्या है खबर?
आसमान में अद्भुत खगोलीय घटना देखने को तैयार रहें। 2019 के बाद अब तक का सबसे बड़ा सुपरमून 5 नवंबर को दिखाई देगा। इस दौरान चंद्रमा अन्य सभी दिनों की तुलना में काफी बड़ा और चमकीला नजर आएगा। खगोलविदों का कहना है कि इस साल चंद्रमा को पृथ्वी के सबसे नजदीकी बिंदु पर देखने का यह सबसे अच्छा समय होगा। सुपरमून तब होता है जब पूर्णिमा और चंद्रमा अपनी अण्डाकार कक्षा में पृथ्वी के सबसे नजदीकी बिंदु पर होते हैं।
कारण
क्यों होता है सुपरमून?
आगामी सुपरमून सामान्य पूर्णिमा के चंद्रमा की तुलना में लगभग 14 फीसदी बड़ा और लगभग 30 फीसदी ज्यादा चमकीला होगा। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा एक पूर्ण वृत्ताकार की बजाय थोड़ी अंडाकार है। इसलिए, चंद्रमा कभी पृथ्वी के करीब तो कभी दूर होता है। जब यह सूर्य से पूरी तरह प्रकाशित होकर अपने निकटतम बिंदु पर पहुंचता है तो हमे सुपरमून दिखाई देता है।
तरीका
ऐसे देख सकते हैं यह नजारा
सुपरमून देखने का सबसे अच्छा समय 6 नवंबर को सूर्यास्त के ठीक बाद चंद्रोदय के वक्त होगा। भारतीय समयानुसार चंद्रोदय शाम लगभग 6:00 बजे होगा, जबकि अमेरिका में स्थानीय समय और मौसम की स्थिति के आधार पर इसे शाम के समय से देखा जा सकता है। सुपरमून का स्पष्ट दृश्य देखने के लिए शहर की रोशनी से दूर किसी अंधेरी जगह जैसे पार्क या समुद्र तट पर जाएं और इसे बिना किसी विशेष उपकरण के देख सकते हैं।