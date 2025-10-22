ऐपल के नए M5 मैकबुक प्रो और आईपैड प्रो की बिक्री भारत में शुरू

ऐपल के नए M5 चिप वाले 14-इंच मैकबुक प्रो और आईपैड प्रो आज (22 अक्टूबर) से भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। 14-इंच मैकबुक प्रो की शुरुआती कीमत 1.69 लाख रुपये है, जबकि 11-इंच आईपैड प्रो की शुरुआती कीमत 99,990 रुपये से शुरू होती है। दोनों डिवाइस शिक्षा पर छूट और विभिन्न रंग विकल्प के साथ उपलब्ध हैं। ये डिवाइस 15 अक्टूबर को लॉन्च हुए थे और अब इन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से खरीदा जा सकता है।

फीचर्स प्रदर्शन और AI क्षमता में सुधार ऐपल ने M5 चिप के साथ इन डिवाइसों को तेज वर्कफ्लो और बेहतर AI क्षमताओं के साथ पेश किया है। M5 चिप पिछली पीढ़ी की तुलना में 3.5 गुना तेज AI प्रदर्शन प्रदान करती है। 14-इंच मैकबुक प्रो M1 मॉडल की तुलना में 7.7 गुना तेज AI वीडियो एन्हांसमेंट और 6.8 गुना तेज 3D रेंडरिंग करता है। गेमिंग प्रदर्शन में सुधार हुआ है और एक्सकोड में बिल्ड टाइम कम होने के साथ बैटरी लाइफ 24 घंटे तक बढ़ गई है।

अन्य फीचर्स मुख्य हार्डवेयर और डिस्प्ले फीचर्स मैकबुक प्रो में लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले, 12MP का सेंटर स्टेज कैमरा और 6 स्पीकर साउंड सिस्टम है। आईपैड प्रो अब 11-इंच और 13-इंच वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसमें अल्ट्रा रेटिना XDR डिस्प्ले और टेंडेम OLED तकनीक है। M5 चिप और 16-कोर न्यूरल इंजन की मदद से आईपैड प्रो AI प्रोसेसिंग में M1 की तुलना में 5.6 गुना तेज है। 10-कोर CPU जटिल ग्राफिक्स और मल्टीटास्किंग को बेहतर बनाता है।