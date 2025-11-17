ऐपल 2026 में लॉन्च करेगी अपना पहला फोल्डेबल आईफोन, आएंगे और भी उत्पाद
क्या है खबर?
ऐपल अपने आईफोन लाइनअप में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है, जिसकी शुरुआत 2026 के अंत में आईफोन 18 प्रो से होगी। इसके साथ उसका पहला फोल्डेबल आईफोन भी आएगा, जो एक ऐसा डिवाइस जिस पर सालों से काम चल रहा है। इसके बाद कंपनी ज्यादा किफायती आईफोन 18e और 2027 की शुरुआत में अपडेटेड आईफोन एयर जैसे मध्यम-स्तरीय मॉडल पेश करेगी। इस तरह, कंपनी हर साल 5 से 6 iPhone लॉन्च कर सकता है।
परिवर्तन
ऐपल की परिवर्तनकारी योजना
आगामी बदलाव 3 साल की परिवर्तन योजना का हिस्सा हैं, जिसकी शुरुआत इस सितंबर में आईफोन एयर और नए आईफोन 17 प्रो मॉडल के लॉन्च के साथ हुई थी। अगले साल ऐपल अपने परिवर्तन जारी रखेगा और 2026 के अंत में अपने पहले फोल्डेबल आईफोन का अनावरण करेगा। अफवाह है कि 2027 में टेक दिग्गज एक नए प्रीमियम मॉडल के साथ चीजों को एक पायदान ऊपर ले जाएगा, जिसमें कर्व्ड ग्लास डिस्प्ले और अंडर-डिस्प्ले कैमरा होगा।
नेतृत्व
नेतृत्व परिवर्तन के साथ भविष्य की तैयारी
ऐपल के लंबे समय से कार्यरत मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) और टिम कुक के बाद कंपनी के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक जेफ विलियम्स ने आधिकारिक तौर पर पद छोड़ दिया है। उनके कर्तव्यों को अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बांट दिया गया है, जो जॉनी आइव के जाने के बाद से एक बड़ा कार्यकारी बदलाव है। कई लॉन्च, फोल्डेबल उत्पादों में प्रवेश और नेतृत्व ढांचे में बदलाव दर्शाता है कि कंपनी अलग भविष्य की तैयारी कर रही है।