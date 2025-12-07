आपके फोन में किसी ने इंस्टॉल तो नहीं कर दिया कोई खतरनाक ऐप, ऐसे लगाएं पता
क्या है खबर?
वर्तमान में ऐसे कई मोबाइल ऐप्स आ गए हैं, जो नजर में आए बिना फोन में छिप कर आप पर नजर रख सकते हैं। साथ ही फोन के डाटा को दूसरी जगह शेयर कर सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप इससे सतर्क रहें। हाल ही में जोड़े गए ऐप्स की जांच करने, परमिशंस की समीक्षा करने, छिपे हुए इंस्टॉलेशन खोजने और अपने फोन को अवांछित एक्सेस से बचाने के लिए आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं।
ऐप्स सूची
ऐप्स की सूची देखकर लगाएं पता
प्ले स्टोर में देखें: गूगल प्ले स्टोर खोलें और प्रोफाइल पर टैप कर 'मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस' में जाकर 'मैनेज' टैब खोलें और सूची को इंस्टॉल किए ऐप्स के अनुसार क्रमबद्ध करें। इससे पता चल जाएगा कि कौन से ऐप्स हाल ही में जोड़े गए थे। सेटिंग में देखें सूची: सेटिंग्स में ऐप्स की सूची स्क्रॉल करने पर वो ऐप्स दिख जाएंगे, जिन्हें आपने इंस्टॉल नहीं किया है। स्टोरेज और डाटा उपयोग की जांच करके भी पता लगाएं।
परमिशन
बिना जानकारी के तो नहीं दी गई परमिशन
परमिशन की समीक्षा करें: सेटिंग्स में जाकर 'प्राइवेसी' और फिर 'परमिशन मैनेजर' खोलें। यह दिखाता है कि कौन से ऐप्स आपके कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन, मैसेज या कॉन्टैक्ट्स का उपयोग कर रहे हैं। अगर, अनजान ऐप के पास कैमरा या माइक्रोफन की परमिशन हैं तो यह खतरे की घंटी हो सकती है। प्ले स्टोर के बाहर से इंस्टॉल: सेटिंग्स खोलें और 'इंस्टॉल अननॉन ऐप्स' सर्च करें। यह दिखाता है कि किन ऐप्स को अन्य ऐप्स इंस्टॉल करने की अनुमति है।
समाधान
इस तरह रहें सुरक्षित
आपको कोई ऐसा ऐप मिलता है, जिसे आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो उसे तुरंत अनइंस्टॉल कर दें। इसके बाद अपना गूगल पासवर्ड बदलें और अपने अकाउंट की सुरक्षा के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करें। अगर, किसी ब्राउजर, फाइल मैनेजर या अज्ञात ऐप में अननॉन ऐप को इंस्टॉल करने की अनुमति दी गई है तो उसे फटाफट बंद कर दें। ये चरण आपके डिवाइस को छिपे हुए ऐप्स या अन्य बदलावों से सुरक्षित रखने में मदद करते हैं।