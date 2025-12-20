एडोब फोटोशॉप का उपयोग करके ChatGPT में कैसे एडिट करें इमेज? जानिए चरणबद्ध तरीका 

OpenAI के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल ChatGPT में एडोब फोटोशॉप से इमेज एडिट करना काफी आसान हो गया है। यूजर्स केवल निर्देश देकर रंग सुधार, फोटो रीटच, इमेज जूम या इफेक्ट जोड़ सकते हैं। यह टूल त्वरित एडिटिंग, प्रीव्यू और सामान्य भाषा का उपयोग करके बार-बार सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उपयोग करने के लिए WebGPU सपोर्ट वाला ब्राउजर होना जरूरी है। आइये जानते हैं ChatGPT में फोटोशॉप से कैसे इमेज एडिटिंग करें।

शुरुआत ChatGPT में ऐसे जोंड़ें फोटोशॉप ChatGPT अकाउंट खोलें और सेटिंग्स पर जाकर ऐप्स और कनेक्टर्स पर जाएं। यहां एडोव फोटोशॉप ढूंढें और कनेक्ट चुनें। सेटअप पूरा करने के लिए अपने एडोब अकाउंट से साइन-इन करें। चैट इनपुट बॉक्स में प्लस (+) आइकन पर क्लिक कर 'मोर' विकल्प में जाकर एडोब फोटोशॉप चुनें। इससे चैट के दौरान फोटोशॉप की मदद से इमेज एडिटिंग शुरू हो जाएगी। अपने पहले प्रॉम्प्ट के साथ इमेज अपलोड करें, जिसे आप एडिट करना चाहते हैं।

बदलाव ये करते हैं इमेज में बदलाव आप इमेज में जो बदलाव चाहते हैं, उसका सटीक वर्णन करें। आप सैचुरेशन बढ़ाने, लाइटिंग को एडजेस्ट करने, ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाने या कोई विशिष्ट इफेक्ट लागू करने का अनुरोध कर सकते हैं। एडोब एक समान परिणाम प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से कई एडिटिंग को एडजेस्ट करते समय प्रॉम्प्ट का उपयोग करने की सलाह देता है। प्रोसेसिंग के बाद ChatGPT एक कैरोसेल में कई प्रीव्यू प्रदर्शित करता है, जो प्रॉम्प्ट के आधार पर अलग होते हैं।

Advertisement