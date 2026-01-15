अपना OpenAI अकाउंट डिलीट कैसे करें?

अगर आप ChatGPT या दूसरी OpenAI सर्विसेज का इस्तेमाल आगे नहीं करना चाहते, तो अकाउंट डिलीट करना एक विकल्प है। अकाउंट डिलीट करने से आपकी चैट, पर्सनल जानकारी और API से जुड़ा डाटा OpenAI सर्वर से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह फैसला पूरी तरह स्थायी होता है और बाद में बदला नहीं जा सकता। इसके साथ ही, उसी ईमेल ID से दोबारा नया अकाउंट बनाना भी संभव नहीं होता। इसलिए यह कदम सोच-समझकर उठाना जरूरी है।

#1 ऐप खोलें और सेटिंग्स में जाएं OpenAI अकाउंट डिलीट करने के लिए सबसे पहले अपने एंड्रॉयड फोन में ChatGPT ऐप खोलें। इसके बाद ऊपर बाएं कोने में दिख रहे मेन्यू आइकन पर टैप करें। मेन्यू खुलने के बाद नीचे अपनी प्रोफाइल फोटो या नाम पर जाएं। यहां आपको सेटिंग्स का विकल्प मिलेगा। सेटिंग्स सेक्शन में जाकर आप अपने अकाउंट से जुड़ी सभी जानकारी, सब्सक्रिप्शन और सिक्योरिटी से जुड़े ऑप्शन देख सकते हैं, जिससे आगे की प्रक्रिया आसान हो जाती है।

#2 डाटा कंट्रोल्स में जाकर अकाउंट डिलीट करें सेटिंग्स पेज में नीचे स्क्रॉल करने पर आपको "डाटा कंट्रोल्स" का विकल्प दिखाई देगा। इसी सेक्शन में अकाउंट से जुड़े डाटा को मैनेज करने की सुविधा होती है। यहां "डिलीट अकाउंट" का विकल्प चुनें। इसके बाद स्क्रीन पर एक चेतावनी मैसेज आएगा, जिसमें बताया जाएगा कि यह प्रक्रिया स्थायी है और वापस नहीं की जा सकती। जानकारी ध्यान से पढ़ने के बाद कन्फर्म करें, जिससे अकाउंट डिलीट करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाएगी।

