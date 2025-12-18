स्लैक में कितने निजी होते मैसेज? यहां जानिए क्या कुछ देख सकता है एडमिन
क्या है खबर?
अगर आप ऑफिस में स्लैक का इस्तेमाल करते हैं, तो मन में सवाल आता है कि डायरेक्ट मैसेज कितने निजी हैं। सामान्य तौर पर स्लैक एडमिन आपके DMs को सीधे खोलकर नहीं पढ़ सकते। ये मैसेज पब्लिक चैनल की तरह खुले नहीं होते। रोजमर्रा के काम में स्लैक DMs निजी ही लगते हैं और ज्यादातर मामलों में वे वास्तव में निजी रहते भी हैं। ऐसे में आम यूजर को तुरंत चिंता करने की जरूरत नहीं होती।
नियम
एडमिन को कब मिल सकती है पहुंच?
स्लैक किसी सामान्य निजी चैटबॉट ऐप से हटकर एक वर्क टूल है। कंपनी साफ कहती है कि वर्कस्पेस का डाटा संगठन का होता है। स्लैक के नियमों के मुताबिक, कुछ खास प्लान जैसे बिजनेस+ या एंटरप्राइज ग्रिड में ऑथराइज्ड एडमिन मैसेज डाटा एक्सेस कर सकते हैं। यह एक्सेस आमतौर पर कानूनी जरूरत, HR जांच, ऑडिट या कम्प्लायंस के मामलों में ही होता है, रोजाना निगरानी के लिए इसका उपयोग नहीं होता है।
जरुरी बात
कर्मचारियों को क्या ध्यान रखना चाहिए?
स्लैक के साथ एक और अहम बात उसका मैसेज रिटेंशन पॉलिसी है। मैसेज डिलीट करने के बाद भी वे बैकअप या एक्सपोर्ट में रह सकते हैं। एडमिन मैसेज का मेटाडाटा भी देख सकते हैं, जैसे किसने कब किससे बात की। ऐसे में स्लैक को निजी चैट ऐप नहीं, बल्कि ऑफिस ईमेल की तरह इस्तेमाल करना बेहतर है। ऐसा मैसेज न लिखें, जो बाद में परेशानी का कारण बन सकता है।