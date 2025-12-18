सामान्य तौर पर स्लैक एडमिन आपके DMs को सीधे खोलकर नहीं पढ़ सकते

स्लैक में कितने निजी होते मैसेज? यहां जानिए क्या कुछ देख सकता है एडमिन

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:21 pm Dec 18, 2025

क्या है खबर?

अगर आप ऑफिस में स्लैक का इस्तेमाल करते हैं, तो मन में सवाल आता है कि डायरेक्ट मैसेज कितने निजी हैं। सामान्य तौर पर स्लैक एडमिन आपके DMs को सीधे खोलकर नहीं पढ़ सकते। ये मैसेज पब्लिक चैनल की तरह खुले नहीं होते। रोजमर्रा के काम में स्लैक DMs निजी ही लगते हैं और ज्यादातर मामलों में वे वास्तव में निजी रहते भी हैं। ऐसे में आम यूजर को तुरंत चिंता करने की जरूरत नहीं होती।