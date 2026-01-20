फेसबुक स्टोरीज से कैसे डिलीट करें फोटो या वीडियो? यहां जानें चरणबद्ध तरीका
क्या है खबर?
फेसबुक की स्टोरीज यूजर्स को अपने फोलोअर्स से आसानी से जुड़ने में मदद करती हैं। इसके जरिए आप अपने शेड्यूल किए गए वीडियो पोस्ट के बीच फोटो और छोटे वीडियो के साथ कंटेंट शेयर कर सकते हैं। स्टोरीज पर पोस्ट किया गया सारा कंटेंट सिर्फ 24 घंटे तक रहता है। स्टोरीज फुल-स्क्रीन, शॉर्ट-फॉर्म और कुछ समय के लिए ही दिखती हैं। आप स्टोरीज से फोटो और वीडियो डिलीट भी कर सकते हैं। आइये जानते हैं इसका तरीका क्या है।
ऐड
ऐसे ऐड कर सकते हैं फोटो या वीडियो
इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टोरीज एक ऐसी जगह है, जहां आप खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं और आसानी से सभी से जुड़ सकते हैं। अपनी स्टोरी में 'ऐड' पर क्लिक करने से आपके डिवाइस का कैमरा एक्टिव हो जाता है और आप उसी क्षण का वीडियो या फोटो कैप्चर कर सकते हैं। इससे स्टोरी का कंटेंट न्यूज फीड पोस्ट से भी ज्यादा व्यक्तिगत हो जाता है। आप पहले से मौजूद फोटो/वीडियो भी इंपोर्ट कर सकते हैं।
तरीका
यह है डिलीट करने का तरीका
अगर, आप फेसबुक स्टोरीज से फोटो या वीडियो डिलीट करना चाहते हैं तो अपने न्यूज फीड के सबसे ऊपर स्टोरीज सेक्शन में जाएं और अपनी स्टोरी पर क्लिक करें। जिस फोटो या वीडियो को आप डिलीट करना चाहते हैं, उसे ढूंढने के लिए क्लिक करें और ऊपर दाएं कोने में मौजूद 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद फोटो डिलीट करें या वीडियो डिलीट करें विकल्प पर क्लिक करें। ये फेसबुक मैसेंजर से भी डिलीट हो जाएंगे।