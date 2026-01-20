फेसबुक स्टोरीज में फोटो और वीडियो डिलीट करने की सुविधा दी गई है

फेसबुक स्टोरीज से कैसे डिलीट करें फोटो या वीडियो? यहां जानें चरणबद्ध तरीका

क्या है खबर?

फेसबुक की स्टोरीज यूजर्स को अपने फोलोअर्स से आसानी से जुड़ने में मदद करती हैं। इसके जरिए आप अपने शेड्यूल किए गए वीडियो पोस्ट के बीच फोटो और छोटे वीडियो के साथ कंटेंट शेयर कर सकते हैं। स्टोरीज पर पोस्ट किया गया सारा कंटेंट सिर्फ 24 घंटे तक रहता है। स्टोरीज फुल-स्क्रीन, शॉर्ट-फॉर्म और कुछ समय के लिए ही दिखती हैं। आप स्टोरीज से फोटो और वीडियो डिलीट भी कर सकते हैं। आइये जानते हैं इसका तरीका क्या है।