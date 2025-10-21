गूगल ने अक्टूबर का अपडेट जारी किया, एंड्रॉयड डिवाइस में होंगे ये बड़े बदलाव
क्या है खबर?
गूगल ने अक्टूबर महीने के लिए अपने नए एंड्रॉयड सिस्टम अपडेट जारी किए हैं। यह अपडेट एंड्रॉयड फोन, टैबलेट, टीवी और वॉच के लिए लाया गया है। इसमें सुरक्षा, वॉलेट की सुविधाओं और प्ले स्टोर के सुझावों में सुधार किया गया है। नया वर्जन v25.41 कई बग फिक्स के साथ आता है। अब यूजर्स सीधे अपने फोन पर रीकैप्चा वेरिफिकेशन कर सकते हैं और पासवर्ड मैनेजर में छिपी हुई पासकी देख या हटा सकते हैं।
बदलाव
गूगल वॉलेट और यात्रा फीचर्स में बदलाव
गूगल वॉलेट में अब यूजर्स कार्ड को आसानी से जोड़ सकेंगे और उन्हें कार्ड विवरण मैन्युअल रूप से दर्ज करने की जरूरत नहीं होगी। एंड्रॉयड 12 या पुराने वर्जन के यूजर्स को वॉलेट ऐप इंस्टॉल होने पर नोटिफिकेशन भी मिलेंगे। इसके अलावा, यात्रा करने वालों के लिए नई लाइव अपडेट सुविधा जोड़ी गई है, जिससे उड़ान, ट्रेन और इवेंट की जानकारी रीयल-टाइम में मिल सकेगी और यात्रा की योजना बनाना आसान होगा।
परफॉर्मेंस
प्ले स्टोर और परफॉर्मेंस में सुधार
गूगल प्ले स्टोर के नए वर्जन 48.5 में अब यूजर्स अपने फोन में पहले से मौजूद ऐप्स के हिसाब से नई चीजें खोज सकते हैं। मंगोलिया के लोग अब अपने फोन, टीवी और कंप्यूटर पर ऐप के अंदर खरीदारी कर सकेंगे। गूगल ने सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए कई सुधार किए हैं। अब फोन का डाटाबेस ज्यादा भरोसेमंद होगा, काम तेजी से होगा और ऐप्स के क्रैश होने की दिक्कत भी कम होगी।