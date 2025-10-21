गूगल ने अक्टूबर का अपडेट जारी किया (तस्वीर: पिक्साबे)

गूगल ने अक्टूबर का अपडेट जारी किया, एंड्रॉयड डिवाइस में होंगे ये बड़े बदलाव

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:41 pm Oct 21, 2025

क्या है खबर?

गूगल ने अक्टूबर महीने के लिए अपने नए एंड्रॉयड सिस्टम अपडेट जारी किए हैं। यह अपडेट एंड्रॉयड फोन, टैबलेट, टीवी और वॉच के लिए लाया गया है। इसमें सुरक्षा, वॉलेट की सुविधाओं और प्ले स्टोर के सुझावों में सुधार किया गया है। नया वर्जन v25.41 कई बग फिक्स के साथ आता है। अब यूजर्स सीधे अपने फोन पर रीकैप्चा वेरिफिकेशन कर सकते हैं और पासवर्ड मैनेजर में छिपी हुई पासकी देख या हटा सकते हैं।