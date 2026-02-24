LOADING...
व्हाट्सऐप पर खुद का स्टिकर कैसे बनाएं? यहां जानिए आसान तरीका
लेखन बिश्वजीत कुमार
Feb 24, 2026
08:53 am
क्या है खबर?

इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप पर स्टिकर बनाना और शेयर करना यूजर्स के बीच काफी लोकप्रिय फीचर बन चुका है। स्टिकर के जरिए यूजर्स जल्दी रिएक्ट करते हैं और बिना ज्यादा टाइप किए अपनी भावनाएं आसानी से व्यक्त कर देते हैं। अब कंपनी ने ऐसा फीचर दिया है, जिससे यूजर सीधे ऐप के अंदर अपने कस्टम स्टिकर और पूरे स्टिकर पैक बना सकते हैं। इसके लिए किसी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है।

#1

फोटो से ऐसे बनाएं अपना खास स्टिकर

व्हाट्सऐप में चैट खोलकर स्टिकर सेक्शन पर जाएं और क्रिएट या पेंसिल आइकन पर टैप करें। इसके बाद गैलरी से कोई फोटो चुनें या कैमरे से नई तस्वीर लेकर तुरंत इस्तेमाल करें। प्रीव्यू स्क्रीन पर आप स्टिकर में इमोजी, टेक्स्ट या अपनी पसंद के अनुसार ड्रॉइंग भी जोड़ सकते हैं। अगर डिजाइन पसंद न आए तो उसे कैंसल कर दोबारा बना सकते हैं। तैयार होने पर भेजने वाले बटन पर टैप करें और स्टिकर तुरंत चैट में दिखाई देगा।

#2

AI की मदद से बनाएं मनचाहा स्टिकर

व्हाट्सऐप में AI स्टिकर बनाने का भी खास विकल्प दिया गया है, जो यूजर्स को और ज्यादा रचनात्मक आजादी देता है। इसके लिए स्टिकर सेक्शन में जाकर क्रिएट पर टैप करें और 'जनरेट विथ AI' विकल्प चुनें। फिर जिस तरह का स्टिकर चाहिए, उसका छोटा और साफ विवरण लिखें। जनरेट बटन दबाने पर ऐप आपके बताए अनुसार कई डिजाइन दिखाएगा। इनमें से पसंदीदा स्टिकर चुनकर सेव करें और जरूरत के अनुसार तुरंत इस्तेमाल करें।

#3

स्टिकर पैक बनाएं और दोस्तों के साथ शेयर करें

यूजर अपने बनाए गए स्टिकर को एक अलग पैक में जोड़ सकते हैं, जिससे उन्हें दोबारा ढूंढना आसान हो जाता है। बाद में उसी पैक में नए स्टिकर जोड़ने या पुराने हटाने का भी विकल्प मिलता है। पूरा स्टिकर पैक दोस्तों, परिवार और ग्रुप चैट में आसानी से शेयर किया जा सकता है। एंड्रॉयड और iOS दोनों में प्रक्रिया लगभग समान है, बस इंटरफेस में हल्का अंतर हो सकता है। इस फीचर से चैटिंग अनुभव ज्यादा मजेदार बन जाता है।

