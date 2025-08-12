ग्रोक इमेजिन का उपयोग करके तस्वीर और वीडियो कैसे बनाएं?

अब कोई भी अपने स्मार्टफोन पर ग्रोक ऐप के जरिए टेक्स्ट या वॉइस प्रॉम्प्ट से इमेज और वीडियो बना सकता है। ग्रोक इमेजिन एक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल है, जो साधारण विवरण को रचनात्मक तस्वीरों और वीडियो में बदल देता है। पहले ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करने के लिए भुगतान करना पड़ता था, लेकिन अब यह सुविधा सभी के लिए मुफ्त उपलब्ध है, जिससे लोग आसानी से अपनी कल्पनाओं को डिजिटल रूप में देख सकेंगे।

#1 ग्रोक इमेजिन से इमेज बनाने का तरीका ग्रोक इमेजिन का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में ग्रोक ऐप इंस्टॉल करें। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐपल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। इंस्टॉल और साइन इन करने के बाद, चैट विंडो पर जाएं और ऊपर दाईं ओर इमेजिन टैब पर टैप करें। अब आप टेक्स्ट में अपनी इमेज का विवरण लिख सकते हैं या कोई मौजूदा इमेज अपलोड कर AI से उसे कस्टमाइज करवा सकते हैं।

#2 इमेज से वीडियो बनाने के चरण इमेज तैयार होने के बाद 'क्रिएट वीडियो' विकल्प चुनें, जहां आपको चार मोड (नॉर्मल, फनी, कस्टम और स्पाइसी) मिलेंगे। इनमें से कोई भी मोड चुनकर आप अपनी इमेज को आसानी से वीडियो में बदल सकते हैं। कस्टम मोड में आप अपने हिसाब से विशेष बदलाव और इफेक्ट्स जोड़ सकते हैं, जबकि फनी मोड में मजेदार और हल्के-फुल्के इफेक्ट्स जुड़ते हैं। नॉर्मल मोड सामान्य और साफ-सुथरा वीडियो बनाता है, जो बिना अतिरिक्त इफेक्ट्स के सादा रूप में होता है।